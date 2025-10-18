Світ неправильно зрозумів рішення Трампа щодо Tomahawk
Категорія
Політика
Дата публікації

Світ неправильно зрозумів рішення Трампа щодо Tomahawk

Трамп все ще може передати Україні Tomahawk
Джерело:  The Washington Post

Видання The Washington Post наголошує, що відмова президента США Дональда Трампа передавати ЗСУ ракети Tomahawk не є зміною позицію щодо України. Таким чином американський лідер просто хоче добитися швидкого завершення війни, а не її ескалації.

Головні тези:

  • План Трампа полягає в тому, щоб завершити війну на поточних лініях зіткнення.
  • Його рішення щодо заборони постачання Києву ракет не є остаточним.

Трамп все ще може передати Україні Tomahawk

Як вважає редакція видання, коли президент США говорив про можливість надання Києву далекобійних ракет — він не блефував.

На переконання журналістів, це був своєрідний інструмент тиску на Путіна, щоб знову всадити його за стіл переговорів.

Цей план Трампа дійсно спрацював — наразі він готується до нової зустрічі з російським диктатором у Будапешті.

Очільник Білого дому не відмовився від свого попереднього мирного плану.

Насамперед йдеться про те, щоб заморозити бойові дії приблизно на нинішніх лініях фронту.

Окрім того, Росія збереже фактичний контроль над окупованими територіями, а Україна отримає від Заходу надійні гарантії безпеки.

Що важливо розуміти, український лідер Володимир Зеленський уже підтримав позицію Трампа.

Хоча це, можливо, і не буде справедливим миром, це буде перемогою для українців, якщо тільки це не змусить їх роззброїтися. Україна збереже свій суверенітет і стане найважливішим буфером для майбутньої європейської безпеки, — наголошує видання.

Якщо ж Путін проігнорує пропозицію Трампа, то він все ж може дістати свій головний козир — передати Україні “Томагавки”.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін розлютив Трампа ахінеєю про Рюрика та Україну
Трамп і Путін
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна повинна виробити свою гранд-стратегію — Буданов
ГУР
Буданов
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Це скандал". Між Польщею та Угорщиною спалахнув гучний конфлікт
Сікорський

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?