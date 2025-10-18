Світ неправильно зрозумів рішення Трампа щодо Tomahawk

Видання The Washington Post наголошує, що відмова президента США Дональда Трампа передавати ЗСУ ракети Tomahawk не є зміною позицію щодо України. Таким чином американський лідер просто хоче добитися швидкого завершення війни, а не її ескалації.
Головні тези:
- План Трампа полягає в тому, щоб завершити війну на поточних лініях зіткнення.
- Його рішення щодо заборони постачання Києву ракет не є остаточним.
Трамп все ще може передати Україні Tomahawk
Як вважає редакція видання, коли президент США говорив про можливість надання Києву далекобійних ракет — він не блефував.
На переконання журналістів, це був своєрідний інструмент тиску на Путіна, щоб знову всадити його за стіл переговорів.
Цей план Трампа дійсно спрацював — наразі він готується до нової зустрічі з російським диктатором у Будапешті.
Очільник Білого дому не відмовився від свого попереднього мирного плану.
Насамперед йдеться про те, щоб заморозити бойові дії приблизно на нинішніх лініях фронту.
Окрім того, Росія збереже фактичний контроль над окупованими територіями, а Україна отримає від Заходу надійні гарантії безпеки.
Що важливо розуміти, український лідер Володимир Зеленський уже підтримав позицію Трампа.
Якщо ж Путін проігнорує пропозицію Трампа, то він все ж може дістати свій головний козир — передати Україні “Томагавки”.
