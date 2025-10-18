"Це скандал". Між Польщею та Угорщиною спалахнув гучний конфлікт
"Це скандал". Між Польщею та Угорщиною спалахнув гучний конфлікт

Сікорський
Джерело:  online.ua

Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто розлютився, що польська влада відмовляється видавати Німеччині українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків". На ці докори відреагував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.

Головні тези:

  • Влада Угорщини стверджує, що Польща ухвалює свавільні рішення.
  • Сікорський відповів на всі закиди свого угорського колеги.

Що відомо про конфлікт Польщі та Угорщини

Глава МЗС Угорщини невдоволений заявами прем’єра Польщі Дональда Туска про те, що польський суд "правильно зробив", відмовивши в екстрадиції українця.

Це скандал: з точки зору Польщі, якщо вам не подобається якась інфраструктура у Європі, її можна підірвати. Вони таким чином завчасно "дали дозвіл" на теракти у Європі, — заявив угорський дипломат.

Він також почав брехати, що Варшава не просто звільнила, але ще й прославляє “терориста”.

Ось до чого докотилося європейське верховенство права, — обурюється поплічник Орбана.

На тлі таких гучних заяв шеф польської дипломатії Радослав Сікорський вирішив поставити свого колегу на місце:

Ні, Петере. Коли іноземний агресор бомбардує вашу країну, то ви можете легітимно бити у відповідь, щоб підірвати спроможність агресора фінансувати війну. Це називається самообороною, — наголосив польський дипломат.

Як уже згадувалося раніше, 17 жовтня Окружний суд у Варшаві не погодився видати підозрюваного у підриві газопроводів "Північного потоку" Володимира Ж. німецькій стороні і скасував його тимчасовий арешт.

