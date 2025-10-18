"Це скандал". Між Польщею та Угорщиною спалахнув гучний конфлікт

Шеф угорської дипломатії Петер Сійярто розлютився, що польська влада відмовляється видавати Німеччині українця, якого підозрюють у причетності до підриву "Північних потоків". На ці докори відреагував глава МЗС Польщі Радослав Сікорський.
Головні тези:
- Влада Угорщини стверджує, що Польща ухвалює свавільні рішення.
- Сікорський відповів на всі закиди свого угорського колеги.
Що відомо про конфлікт Польщі та Угорщини
Глава МЗС Угорщини невдоволений заявами прем’єра Польщі Дональда Туска про те, що польський суд "правильно зробив", відмовивши в екстрадиції українця.
Він також почав брехати, що Варшава не просто звільнила, але ще й прославляє “терориста”.
На тлі таких гучних заяв шеф польської дипломатії Радослав Сікорський вирішив поставити свого колегу на місце:
Як уже згадувалося раніше, 17 жовтня Окружний суд у Варшаві не погодився видати підозрюваного у підриві газопроводів "Північного потоку" Володимира Ж. німецькій стороні і скасував його тимчасовий арешт.
