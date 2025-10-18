"Это скандал". Между Польшей и Венгрией вспыхнул громкий конфликт
Категория
Политика
Дата публикации

"Это скандал". Между Польшей и Венгрией вспыхнул громкий конфликт

Сикорский
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто разозлился, что польские власти отказываются выдавать Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков". На эти упреки отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Главные тезисы

  • Власти Венгрии утверждают, что Польша принимает своевольные решения.
  • Сикорский ответил на все упреки своего венгерского коллеги.

Что известно о конфликте Польши и Венгрии

Глава МИД Венгрии недоволен заявлениями премьера Польши Дональда Туска о том, что польский суд "правильно поступил", отказав в экстрадиции украинца.

Это скандал: с точки зрения Польши, если вам не нравится какая-нибудь инфраструктура в Европе, ее можно подорвать. Они таким образом раньше времени "дали разрешение" на теракты в Европе, — заявил венгерский дипломат.

Он также начал врать, что Варшава не просто освободила, но еще и прославляет "террориста".

Вот до чего докатилось европейское верховенство права, — возмущается приспешник Орбана.

На фоне столь громких заявлений шеф польской дипломатии Радослав Сикорский решил поставить своего коллегу на место:

Нет, Петер. Когда иностранный агрессор бомбит вашу страну, то вы можете легитимно бить в ответ, чтобы подорвать способность агрессора финансировать войну. Это называется самообороной, — подчеркнул польский дипломат.

Как уже упоминалось ранее, 17 октября Окружной суд в Варшаве не согласился выдать подозреваемого в подрыве газопроводов "Северного потока" Владимира Ж. германской стороне и отменил его временный арест.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин разозлил Трампа ахинеей о Рюрике и Украине
Трамп ощутил на себе последствия "эрудиции" Путина
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Более 25 тысяч военных сбежало из Центрального военного округа РФ
ГУР
Дезертирство в России набирает обороты
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина должна выработать свою гранд-стратегию — Буданов
ГУР
Буданов раскрыл свое видениевой

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?