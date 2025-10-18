"Это скандал". Между Польшей и Венгрией вспыхнул громкий конфликт

Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто разозлился, что польские власти отказываются выдавать Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков". На эти упреки отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Что известно о конфликте Польши и Венгрии

Глава МИД Венгрии недоволен заявлениями премьера Польши Дональда Туска о том, что польский суд "правильно поступил", отказав в экстрадиции украинца.

Это скандал: с точки зрения Польши, если вам не нравится какая-нибудь инфраструктура в Европе, ее можно подорвать. Они таким образом раньше времени "дали разрешение" на теракты в Европе, — заявил венгерский дипломат. Поделиться

Он также начал врать, что Варшава не просто освободила, но еще и прославляет "террориста".

Вот до чего докатилось европейское верховенство права, — возмущается приспешник Орбана. Поделиться

На фоне столь громких заявлений шеф польской дипломатии Радослав Сикорский решил поставить своего коллегу на место:

Нет, Петер. Когда иностранный агрессор бомбит вашу страну, то вы можете легитимно бить в ответ, чтобы подорвать способность агрессора финансировать войну. Это называется самообороной, — подчеркнул польский дипломат. Поделиться

Как уже упоминалось ранее, 17 октября Окружной суд в Варшаве не согласился выдать подозреваемого в подрыве газопроводов "Северного потока" Владимира Ж. германской стороне и отменил его временный арест.