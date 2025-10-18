"Это скандал". Между Польшей и Венгрией вспыхнул громкий конфликт

Шеф венгерской дипломатии Петер Сийярто разозлился, что польские власти отказываются выдавать Германии украинца, подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков". На эти упреки отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорский.
Главные тезисы
- Власти Венгрии утверждают, что Польша принимает своевольные решения.
- Сикорский ответил на все упреки своего венгерского коллеги.
Что известно о конфликте Польши и Венгрии
Глава МИД Венгрии недоволен заявлениями премьера Польши Дональда Туска о том, что польский суд "правильно поступил", отказав в экстрадиции украинца.
Он также начал врать, что Варшава не просто освободила, но еще и прославляет "террориста".
На фоне столь громких заявлений шеф польской дипломатии Радослав Сикорский решил поставить своего коллегу на место:
Как уже упоминалось ранее, 17 октября Окружной суд в Варшаве не согласился выдать подозреваемого в подрыве газопроводов "Северного потока" Владимира Ж. германской стороне и отменил его временный арест.
