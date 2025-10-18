Украина должна выработать свою гранд-стратегию — Буданов

По мнению шефа украинской разведки Кирилла Буданова, Украина должна выработать свою гранд-стратегию, а также определить свое место и роль в новом мире. Об этом он заявил в ходе Киевского международного экономического форума.

Буданов предупреждает, что следующие годы точно не будут "безоблачными". Однако это не значит, что Украина будет воевать постоянно.

Буданов раскрыл свое видение

Начальник ГУР озвучил свои мысли в рамках дискуссии о будущем Украины и ее месте на современной глобальной арене.

Как считает Кирилл Буданов, главными компонентами безопасности нашей страны являются:

переход от ресурсно-сырьевой к экономике с высокой добавленной стоимостью,

развитие высокотехнологичного ВПК,

формирование четкой гранд-стратегии нашего государства.

Гранд-стратегия Украины необходима, чтобы мы, наконец, определили свое место и роль в новом мире и уверенно двигались к этой цели. Также убежден, что мы как общество должны осознать — безоблачно в ближайшие годы не будет. Кирилл Буданов Начальник ГУР МОУ

По словам шефа украинской разведки, это не значит, что Украина будет воевать постоянно.

Однако должна сохраняться перманентная готовность дать отпор врагу в любой момент.