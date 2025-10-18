Україна повинна виробити свою гранд-стратегію — Буданов

На переконання шефа української розвідки Кирила Буданова, Україна повинна виробити свою гранд-стратегію, а також визначити своє місце і роль у новому світі. Про це він заявив під час Київського міжнародного економічного форуму.
Головні тези:
- Буданов попереджає, що наступні роки точно не будуть “безхмарними”.
- Однак це не означає, що Україна буде воювати постійно.
Буданов розкрив своє бачення
Начальник ГУР озвучив свої думки у межах дискусії про майбутнє України та її місце на сучасній глобальній арені.
Як вважає Кирило Буданов, головним компонентами безпеки нашої країни є:
перехід від ресурсно-сировинної до економіки з високою доданою вартістю,
розвиток високотехнологічного ВПК,
формування чіткої гранд-стратегії нашої держави.
За словами шефа української розвідки, це не означає, що Україна буде воювати постійно.
Однак повинна зберігатися перманентна готовність дати відсічі ворогу будь-який момент.
