Україна повинна виробити свою гранд-стратегію — Буданов
Україна
ГУР
Буданов

На переконання шефа української розвідки Кирила Буданова, Україна повинна виробити свою гранд-стратегію, а також визначити своє місце і роль у новому світі. Про це він заявив під час Київського міжнародного економічного форуму.

Головні тези:

  • Буданов попереджає, що наступні роки точно не будуть “безхмарними”.
  • Однак це не означає, що Україна буде воювати постійно.

Буданов розкрив своє бачення

Начальник ГУР озвучив свої думки у межах дискусії про майбутнє України та її місце на сучасній глобальній арені.

Як вважає Кирило Буданов, головним компонентами безпеки нашої країни є:

  • перехід від ресурсно-сировинної до економіки з високою доданою вартістю,

  • розвиток високотехнологічного ВПК,

  • формування чіткої гранд-стратегії нашої держави.

Гранд-стратегія України необхідна, аби ми нарешті визначили своє місце і роль у новому світі та впевнено рухались до цієї мети. Також переконаний, що ми як суспільство мусимо усвідомити ― “безхмарно” у найближчі роки не буде.

Кирило Буданов

Кирило Буданов

Начальник ГУР МОУ

За словами шефа української розвідки, це не означає, що Україна буде воювати постійно.

Однак повинна зберігатися перманентна готовність дати відсічі ворогу будь-який момент.

Дякую організаторам Київського міжнародного економічного форуму за запрошення та пані Наталії Мосейчук за фахову та цікаву розмову, — додав Буданов.

