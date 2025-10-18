Україна повинна виробити свою гранд-стратегію — Буданов

На переконання шефа української розвідки Кирила Буданова, Україна повинна виробити свою гранд-стратегію, а також визначити своє місце і роль у новому світі. Про це він заявив під час Київського міжнародного економічного форуму.

Буданов розкрив своє бачення

Начальник ГУР озвучив свої думки у межах дискусії про майбутнє України та її місце на сучасній глобальній арені.

Як вважає Кирило Буданов, головним компонентами безпеки нашої країни є:

перехід від ресурсно-сировинної до економіки з високою доданою вартістю,

розвиток високотехнологічного ВПК,

формування чіткої гранд-стратегії нашої держави.

Гранд-стратегія України необхідна, аби ми нарешті визначили своє місце і роль у новому світі та впевнено рухались до цієї мети. Також переконаний, що ми як суспільство мусимо усвідомити ― “безхмарно” у найближчі роки не буде. Кирило Буданов Начальник ГУР МОУ

За словами шефа української розвідки, це не означає, що Україна буде воювати постійно.

Однак повинна зберігатися перманентна готовність дати відсічі ворогу будь-який момент.