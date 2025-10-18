Более 25 тысяч военных сбежало из Центрального военного округа РФ

Главное управление разведки Украины получило данные о том, что с ноября 2024 по июль 2025 года более 25 тысяч солдат и офицеров только Центрального военного округа — одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии, самовольно покинули свои части.
Главные тезисы
- Часть военных бросает позиции прямо на фронте.
- Также иногда оккупанты забирают с собой оружие и технику.
Дезертирство в России набирает обороты
Как удалось узнать украинским разведчикам, побеги происходят по-разному: некоторые оккупанты бросают позиции прямо на фронте, другие исчезают из пунктов постоянной дислокации, а часть военных просто не возвращается из лечения или отпусков.
ГУР обращает внимание на то, что известны случаи дезертирства вместе с вооружением и даже боевой техникой — за последние два года зафиксировано более 30 таких инцидентов.
Более того, указано, что во внутренних отчетах оккупационных войск среди причин гибели обнаружена категория “неисполнение приказа”.
В течение 2025 года задокументировано более 30 таких случаев, что де-факто указывает на систематическую практику расстрелов российских захватчиков, которые не хотят идти на убой из-за прихотей Путина.
