Более 25 тысяч военных сбежало из Центрального военного округа РФ
Украина
Более 25 тысяч военных сбежало из Центрального военного округа РФ

ГУР
Дезертирство в России набирает обороты
Главное управление разведки Украины получило данные о том, что с ноября 2024 по июль 2025 года более 25 тысяч солдат и офицеров только Центрального военного округа — одного из пяти, действующих в структуре оккупационной армии, самовольно покинули свои части.

  • Часть военных бросает позиции прямо на фронте.
  • Также иногда оккупанты забирают с собой оружие и технику.

Дезертирство в России набирает обороты

Как удалось узнать украинским разведчикам, побеги происходят по-разному: некоторые оккупанты бросают позиции прямо на фронте, другие исчезают из пунктов постоянной дислокации, а часть военных просто не возвращается из лечения или отпусков.

ГУР обращает внимание на то, что известны случаи дезертирства вместе с вооружением и даже боевой техникой — за последние два года зафиксировано более 30 таких инцидентов.

Основными причинами побега являются невыносимые условия службы: распространенная "дедовщина", катастрофическая нехватка обеспечения и массовые отправления на так называемые "мясные штурмы".

Более того, указано, что во внутренних отчетах оккупационных войск среди причин гибели обнаружена категория “неисполнение приказа”.

В течение 2025 года задокументировано более 30 таких случаев, что де-факто указывает на систематическую практику расстрелов российских захватчиков, которые не хотят идти на убой из-за прихотей Путина.

Политика
Tomahawk для Украины. Зеленский объяснил позицию Трампа
Зеленский все еще рассчитывает получить Tomahawk
Политика
Британия хочет создать новый мирный договор для Украины
Стармер предложил новый подход
Политика
"Конец близко". Почему много стратегов прогнозируют крах Путина
Путин

