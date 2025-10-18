Британия хочет создать новый мирный договор для Украины

Британский лидер Кир Стармер предлагает союзникам Киева вместе с США разработать новый мирный договор для Украины. Он может быть создан по принципу плана Дональда Трампа из 20 пунктов для Газы.

Стармер предложил новый подход

Как удалось выяснить журналистам, после переговоров с президентом США Владимир Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

Многие были шокированы тем, что Дональд Трамп снова резко изменил свою позицию и рассчитывает на завершение войны дипломатическим путем.

Во время телефонного разговора премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил совместно с США разработать новый мирный договор для Украины по принципу плана Трампа из 20 пунктов для Газы, — сообщает издание Axios. Поделиться

На фоне последних событий генсек НАТО Марк Рютте призвал созвать повторную телефонную встречу между европейскими советниками по национальной безопасности.

Немецкий лидер Фридрих Мерц также выступил с заявлением по этому поводу.

Он повторил, что Украина и президент Зеленский получат полную поддержку Германии и союзников на пути к миру.