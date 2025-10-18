Британия хочет создать новый мирный договор для Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Британия хочет создать новый мирный договор для Украины

Стармер предложил новый подход
Источник:  Axios

Британский лидер Кир Стармер предлагает союзникам Киева вместе с США разработать новый мирный договор для Украины. Он может быть создан по принципу плана Дональда Трампа из 20 пунктов для Газы.

Главные тезисы

  • Многие лидеры Европы шокированы резким изменением позиции Трампа.
  • Тем не менее, поддержка Украины со стороны союзников остается непоколебимой.

Как удалось выяснить журналистам, после переговоров с президентом США Владимир Зеленский провел телефонный разговор с европейскими лидерами.

Многие были шокированы тем, что Дональд Трамп снова резко изменил свою позицию и рассчитывает на завершение войны дипломатическим путем.

Во время телефонного разговора премьер-министр Великобритании Кир Стармер предложил совместно с США разработать новый мирный договор для Украины по принципу плана Трампа из 20 пунктов для Газы, — сообщает издание Axios.

На фоне последних событий генсек НАТО Марк Рютте призвал созвать повторную телефонную встречу между европейскими советниками по национальной безопасности.

Немецкий лидер Фридрих Мерц также выступил с заявлением по этому поводу.

Он повторил, что Украина и президент Зеленский получат полную поддержку Германии и союзников на пути к миру.

После его встречи с президентом Трампом мы скоординировались и будем обсуждать следующие шаги. Сейчас Украине необходим план мира.

Фридрих Мерц

Канцлер ФРГ

