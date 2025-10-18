Британія хоче створити новий мирний договір для України

Британський лідер Кір Стармер пропонує союзникам Києва разом зі США розробити новий мирний договір для України. Він може бути створений за принципом плану Дональда Трампа з 20 пунктів для Гази.
Головні тези:
- Багато лідерів Європи шоковані різкою зміною позиції Трампа.
- Попри це, підтримка України з боку союзників залишається непохитною.
Стармер запропонував новий підхід
Як вдалося дізнатися журналістам, після переговорів з президентом США Володимир Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.
Багато з них були шоковані тим, що Дональд Трамп знову різко змінив свою позицію й розраховує на завершення війни дипломатичним шляхом.
На тлі останніх подій генсек НАТО Марк Рютте закликав скликати повторну телефонну зустріч між європейськими радниками з національної безпеки.
Німецький лідер Фрідріх Мерц також виступив з заявою з цього приводу.
Він вкотре повторив, що Україна та президент Зеленський мають повну підтримку Німеччини та союзників на шляху до миру.
