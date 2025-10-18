Британія хоче створити новий мирний договір для України
Категорія
Політика
Дата публікації

Британія хоче створити новий мирний договір для України

Стармер запропонував новий підхід
Джерело:  Axios

Британський лідер Кір Стармер пропонує союзникам Києва разом зі США розробити новий мирний договір для України. Він може бути створений за принципом плану Дональда Трампа з 20 пунктів для Гази.

Головні тези:

  • Багато лідерів Європи шоковані різкою зміною позиції Трампа.
  • Попри це, підтримка України з боку союзників залишається непохитною.

Як вдалося дізнатися журналістам, після переговорів з президентом США Володимир Зеленський провів телефонну розмову з європейськими лідерами.

Багато з них були шоковані тим, що Дональд Трамп знову різко змінив свою позицію й розраховує на завершення війни дипломатичним шляхом.

Під час телефонної розмови прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував спільно зі США розробити новий мирний договір для України — за принципом плану Трампа з 20 пунктів для Гази, — повідомляє видання Axios.

На тлі останніх подій генсек НАТО Марк Рютте закликав скликати повторну телефонну зустріч між європейськими радниками з національної безпеки.

Німецький лідер Фрідріх Мерц також виступив з заявою з цього приводу.

Він вкотре повторив, що Україна та президент Зеленський мають повну підтримку Німеччини та союзників на шляху до миру.

Після його зустрічі з президентом Трампом ми скоординувалися і будемо супроводжувати наступні кроки. Зараз Україні необхідний план миру.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

