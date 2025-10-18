Понад 25 тисяч військових втекло з Центрального військового округу РФ

Головне управління розвідки України отримало дані про те, що з листопада 2024 до липня 2025 року понад 25 тисяч солдатів і офіцерів лише Центрального військового округу — одного з п’яти, що діють у структурі окупаційної армії — самовільно залишили свої частини.
Головні тези:
- Частина військових кидає позиції безпосередньо на фронті.
- Чимала кількість окупантів забирають з собою зброю та техніку.
Дезертирство в Росії набирає обертів
Як вдалося дізнатися українським розвідникам, втечі відбуваються по-різному: деякі окупанти кидають позиції просто на фронті, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток.
ГУР звертає увагу на те, що відомі випадки дезертирства разом із озброєнням та навіть бойовою технікою — протягом останніх двох років зафіксовано понад 30 таких інцидентів.
Ба більше, наголошується, що у внутрішніх звітах окупаційних військ серед причин загибелі виявлено категорію “неисполнение приказа”.
Протягом 2025 року задокументовано понад 30 таких випадків, що де-факто вказує на систематичну практику розстрілів російських загарбників, які не хочуть йти на забій через примхи Путіна.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-