Понад 25 тисяч військових втекло з Центрального військового округу РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР
армія РФ

Головне управління розвідки України отримало дані про те, що з листопада 2024 до липня 2025 року понад 25 тисяч солдатів і офіцерів лише Центрального військового округу — одного з п’яти, що діють у структурі окупаційної армії — самовільно залишили свої частини. 

Головні тези:

  • Частина військових кидає позиції безпосередньо на фронті.
  • Чимала кількість окупантів забирають з собою зброю та техніку.

Дезертирство в Росії набирає обертів

Як вдалося дізнатися українським розвідникам, втечі відбуваються по-різному: деякі окупанти кидають позиції просто на фронті, інші зникають із пунктів постійної дислокації, а частина військових просто не повертається з лікування чи відпусток.

ГУР звертає увагу на те, що відомі випадки дезертирства разом із озброєнням та навіть бойовою технікою — протягом останніх двох років зафіксовано понад 30 таких інцидентів.

Основними причинами втеч є нестерпні умови служби: поширена “дідівщина”, катастрофічна нестача забезпечення та масові відправлення на так звані “м’ясні штурми”.

Ба більше, наголошується, що у внутрішніх звітах окупаційних військ серед причин загибелі виявлено категорію “неисполнение приказа”.

Протягом 2025 року задокументовано понад 30 таких випадків, що де-факто вказує на систематичну практику розстрілів російських загарбників, які не хочуть йти на забій через примхи Путіна.

