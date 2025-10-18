"Кінець близько". Чому багато стратегів прогнозують крах Путіна

Геополітичний стратег Марк Бролін вважає, що режим російського диктатора Володимира Путіна близький до колапсу, а війна проти України лише пришвидшує цей процес. Вирішальну роль може відіграти президент США.

Всі уже зрозуміли, що Росія — “паперовий тигр”

Як вважає Марк Бролін, Дональд Трамп обрав правильний підхід щодо врегулювання російсько-української війни.

По-перше, він змусив Європу самотужки платити за свою оборону та посилення України.

По-друге, чітко дав зрозуміти Путіну, що може в будь-який момент надати ЗСУ зброю для знищення Росії.

Росія — слабка, нестійка держава, що швидко занепадає, сфера впливу якої постійно скорочується вже протягом десятиліть. Вторгнення в Україну мало на меті зупинити занепад, але воно лише прискорило його. Землі, захоплені величезною ціною, не компенсують краху російського впливу в Центральній Азії, на Близькому Сході та в решті Європи, — пояснює Бролін. Поширити

Як зазначає стратег, Дональд Трамп знає та усвідомлює, що ресурси Путіна на війну вичерпуються швидше, ніж він очікував.

Експерт звертає увагу на те, що війни ніколи не закінчуються чіткими, бездоганними наративами.