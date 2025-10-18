"Конец близко". Почему много стратегов прогнозируют крах Путина
Категория
Политика
Дата публикации

"Конец близко". Почему много стратегов прогнозируют крах Путина

Путин
Читати українською
Источник:  The Telegraph

Геополитический стратег Марк Бролин считает, что режим российского диктатора Владимира Путина близок к коллапсу, а война против Украины лишь ускоряет этот процесс. Решающую роль может сыграть президент США.

Главные тезисы

  • Слабость России очевидна для большинства мировых игроков.
  • Вскоре Путин осознает, что следует завершать войну пока не стало слишком поздно.

Все уже поняли, что Россия — "бумажный тигр"

Как считает Марк Бролин, Дональд Трамп выбрал правильный подход к урегулированию российско-украинской войны.

Во-первых, он заставил Европу самостоятельно платить за свою оборону и усиление Украины.

Во-вторых, четко дал понять Путину, что может в любой момент предоставить ВСУ оружие для уничтожения России.

Россия — слабое, неустойчивое, быстро приходящее в упадок государство, сфера влияния которого постоянно сокращается уже на протяжении десятилетий. Вторжение в Украину преследовало цель остановить упадок, но оно лишь ускорило его. Земли, захваченные огромной ценой, не компенсируют краха российского влияния в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в остальной Европе, — объясняет Бролин.

Как отмечает стратег, Дональд Трамп знает и осознает, что ресурсы Путина на войну иссякают быстрее, чем он ожидал.

Эксперт обращает внимание на то, что войны никогда не заканчиваются четкими, безупречными нарративами.

Они заканчиваются, когда заканчиваются боеприпасы, солдаты и деньги. ХАМАС это понял. Путин тоже скоро это поймет.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Трамп был жестким". О чем на самом деле говорили президенты Украины и США
Переговоры Зеленского и Трампа - новые подробности
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Tomahawk для Украины. Зеленский объяснил позицию Трампа
Зеленский все еще рассчитывает получить Tomahawk
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Британия хочет создать новый мирный договор для Украины
Стармер предложил новый подход

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?