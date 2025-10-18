"Конец близко". Почему много стратегов прогнозируют крах Путина

Геополитический стратег Марк Бролин считает, что режим российского диктатора Владимира Путина близок к коллапсу, а война против Украины лишь ускоряет этот процесс. Решающую роль может сыграть президент США.

Все уже поняли, что Россия — "бумажный тигр"

Как считает Марк Бролин, Дональд Трамп выбрал правильный подход к урегулированию российско-украинской войны.

Во-первых, он заставил Европу самостоятельно платить за свою оборону и усиление Украины.

Во-вторых, четко дал понять Путину, что может в любой момент предоставить ВСУ оружие для уничтожения России.

Россия — слабое, неустойчивое, быстро приходящее в упадок государство, сфера влияния которого постоянно сокращается уже на протяжении десятилетий. Вторжение в Украину преследовало цель остановить упадок, но оно лишь ускорило его. Земли, захваченные огромной ценой, не компенсируют краха российского влияния в Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в остальной Европе, — объясняет Бролин.

Как отмечает стратег, Дональд Трамп знает и осознает, что ресурсы Путина на войну иссякают быстрее, чем он ожидал.

Эксперт обращает внимание на то, что войны никогда не заканчиваются четкими, безупречными нарративами.