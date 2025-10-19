Украина сразу поразила несколько российских заводов — какие последствия

19 октября Генштаб ВСУ подтвердил факт поражения важных объектов на территории страны-агрессорки России. В частности, речь идет о Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, Оренбургском газоперерабатывающем заводе и базе горюче-смазочных материалов.

Украинские воины организовали новую "бавовну" для россиян

Ночью украинские защитники совершили атаку на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Самарской области страны-агрессорки.

После этого на территории вражеского объекта прогремели взрывы, начался пожар.

Что важно понимать, именно этот НПЗ занимается производством более 20-ти разновидностей товарной продукции, а ежегодный объем первичной переработки составляет 4,9 млн. тонн.

Согласно последним данным, Силы обороны Украины смогли попасть в установку первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ).

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что указанный завод обеспечивает потребности российских оккупационных войск.

Кроме того, под мощный удар Украины попал Оренбургский газоперерабатывающий завод — там тоже начался пожар.

Оренбургский ГПЗ является одним из крупнейших газоперерабатывающих комплексов России и способен перерабатывать до 45 млрд кубометров природного газа и 6,2 млн тонн газового конденсата/нефти в год. По предварительной информации поражена одна из установок переработки и очистки газа. Поделиться

Также Генштаб ВСУ отчитывается о поражении российской базы горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске — ее охватил огонь.