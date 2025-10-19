Украина сразу поразила несколько российских заводов — какие последствия

19 октября Генштаб ВСУ подтвердил факт поражения важных объектов на территории страны-агрессорки России. В частности, речь идет о Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, Оренбургском газоперерабатывающем заводе и базе горюче-смазочных материалов.
Главные тезисы
- Известны подробности новых успешных операций Сил обороны Украины.
- Они ослабляют способность России вести войну на фронте и за его пределами.
Украинские воины организовали новую "бавовну" для россиян
Ночью украинские защитники совершили атаку на Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Самарской области страны-агрессорки.
После этого на территории вражеского объекта прогремели взрывы, начался пожар.
Что важно понимать, именно этот НПЗ занимается производством более 20-ти разновидностей товарной продукции, а ежегодный объем первичной переработки составляет 4,9 млн. тонн.
Согласно последним данным, Силы обороны Украины смогли попасть в установку первичной переработки нефти (ЭЛОУ АВТ).
Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что указанный завод обеспечивает потребности российских оккупационных войск.
Кроме того, под мощный удар Украины попал Оренбургский газоперерабатывающий завод — там тоже начался пожар.
Также Генштаб ВСУ отчитывается о поражении российской базы горюче-смазочных материалов во временно оккупированном Бердянске — ее охватил огонь.
