Российский диктатор Владимир Путин научился умело манипулировать американским лидером Дональдом Трампом. В частности, он смог уговорить президента США не давать Украине ракеты "Томагавк", однако это не отменяет вероятность того, что он проиграет войну.

Путин пытается оттянуть свое поражение

Свое видение сложившейся ситуации озвучил полковник армии США в отставке, бывший заместитель директора Отдела оборонных инвестиций НАТО Ричард Уильямс.

Он признает тот факт, что российский диктатор оказывает большое влияние на американского президента.

Владимир Путин считает себя — и недавно появились некоторые доказательства — экспертом в том, как убедить Трампа дать ему больше времени для ведения войны, которую он проиграет, — объясняет Уильямс. Поделиться

Полковник обратил внимание на то, что предложение Зеленского получить ракеты "Томагавк" в обмен на общий доступ к уникальным украинским технологиям беспилотников было "чрезвычайно привлекательным соглашением".

Он также напомнил о том, что Трамп ничего не тратит на помощь Украине, а только продает оружие Европе, которое впоследствии получают ВСУ.