"Он проиграет". Американский полковник оценил действия Путина
"Он проиграет". Американский полковник оценил действия Путина

Путин пытается оттянуть свое поражение
Read in English
Читати українською
Источник:  Kyiv Post

Российский диктатор Владимир Путин научился умело манипулировать американским лидером Дональдом Трампом. В частности, он смог уговорить президента США не давать Украине ракеты "Томагавк", однако это не отменяет вероятность того, что он проиграет войну.

Главные тезисы

  • Украина обратилась к Трампу с очень выгодным предложением.
  • Однако манипуляции Путина пока лучше срабатывают в отношениях с Трампом.

Путин пытается оттянуть свое поражение

Свое видение сложившейся ситуации озвучил полковник армии США в отставке, бывший заместитель директора Отдела оборонных инвестиций НАТО Ричард Уильямс.

Он признает тот факт, что российский диктатор оказывает большое влияние на американского президента.

Владимир Путин считает себя — и недавно появились некоторые доказательства — экспертом в том, как убедить Трампа дать ему больше времени для ведения войны, которую он проиграет, — объясняет Уильямс.

Полковник обратил внимание на то, что предложение Зеленского получить ракеты "Томагавк" в обмен на общий доступ к уникальным украинским технологиям беспилотников было "чрезвычайно привлекательным соглашением".

Он также напомнил о том, что Трамп ничего не тратит на помощь Украине, а только продает оружие Европе, которое впоследствии получают ВСУ.

Путин мог предложить Трампу "услугу" в обмен на его отказ предоставить Украине ракеты, например, "поддержку в ООН идеи Трампа по строительству курорта на пляжах Газы".

