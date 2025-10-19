"Він програє". Американський полковник оцінив дії Путіна
Джерело:  Kyiv Post

Російський диктатор Володимир Путін навчився вправно маніпулювати американським лідером Дональдом Трампом. Зокрема він зміг вмовити президента США не давати Україні ракети “Томагавк”, однак це не скасовує ймовірність того, що він програє у війні.

Головні тези:

  • Україна звернулася до Трампа з дуже вигідною пропозицією.
  • Однак маніпуляції Путіна поки спрацьовують краще у відносинах з Трампом.

Путін намагається відтягнути свою поразку

Своє бачення ситуації, що склалася, озвучив полковник армії США у відставці, колишній заступник директора Відділу оборонних інвестицій НАТО Річард Вільямс.

Він визнає той факт, що російський диктатор має неабиякий вплив на американського президента.

Володимир Путін вважає себе — і нещодавно з'явилися деякі докази — експертом у тому, як переконати Трампа дати йому більше часу для ведення війни, яку він програє, — пояснює Вільямс.

Полковник звернув увагу на те, що пропозиція Зеленського отримати ракети "Томагавк" в обмін на спільний доступ до унікальних українських технологій безпілотників була "надзвичайно привабливою угодою”.

Він також нагадав про те, що Трамп нічого не витрачає на допомогу Україні, а лише продає зброю Європі, яку згодом отримують ЗСУ.

Путін міг запропонувати Трампу "послугу" в обмін на його відмову надати Україні ракети, наприклад, "підтримку в ООН ідеї Трампа щодо будівництва курорту на пляжах Гази".

