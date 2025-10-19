"Він програє". Американський полковник оцінив дії Путіна

Російський диктатор Володимир Путін навчився вправно маніпулювати американським лідером Дональдом Трампом. Зокрема він зміг вмовити президента США не давати Україні ракети “Томагавк”, однак це не скасовує ймовірність того, що він програє у війні.
Головні тези:
- Україна звернулася до Трампа з дуже вигідною пропозицією.
- Однак маніпуляції Путіна поки спрацьовують краще у відносинах з Трампом.
Путін намагається відтягнути свою поразку
Своє бачення ситуації, що склалася, озвучив полковник армії США у відставці, колишній заступник директора Відділу оборонних інвестицій НАТО Річард Вільямс.
Він визнає той факт, що російський диктатор має неабиякий вплив на американського президента.
Полковник звернув увагу на те, що пропозиція Зеленського отримати ракети "Томагавк" в обмін на спільний доступ до унікальних українських технологій безпілотників була "надзвичайно привабливою угодою”.
Він також нагадав про те, що Трамп нічого не витрачає на допомогу Україні, а лише продає зброю Європі, яку згодом отримують ЗСУ.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-