Україна уразила одразу кілька російських заводів — які наслідки

19 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив факт ураження важливих об’єктів на території країни-агресорки Росії. Зокрема йдеться про Новокуйбишевський нафтопереробний завод, Оренбурзький газопереробний завод та базу пально-мастильних матеріалів.
Головні тези:
- Відомі подробиці нових успішних операцій Сил оборони України.
- Вони ослаблюють здатність Росії вести війну на фронті та поза його межами.
Українські воїни організували нову “бавовну” для росіян
Уночі українські оборонці здійснили атаку на Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що знаходиться у Самарській області країни-агресорки.
Після цього на території ворожого об'єкту прогриміли вибухи, почалася пожежу.
Що важливо розуміти, саме цей НПЗ займається виробництвом понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 млн. тонн.
Згідно з останніми даними, Сили оборони України змогли поцілити в установку первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ).
Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що вказаний завод забезпечує потреби російських окупаційних військ.
Окрім того, під потужний удар України потрапив Оренбурзький газопереробний завод — там також почалася пожежа.
Також Генштаб ЗСУ звітує про ураження російської бази пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську — її охопив вогонь.
