Україна уразила одразу кілька російських заводів — які наслідки
19 жовтня Генштаб ЗСУ підтвердив факт ураження важливих об’єктів на території країни-агресорки Росії. Зокрема йдеться про Новокуйбишевський нафтопереробний завод, Оренбурзький газопереробний завод та базу пально-мастильних матеріалів.

Головні тези:

  • Відомі подробиці нових успішних операцій Сил оборони України.
  • Вони ослаблюють здатність Росії вести війну на фронті та поза його межами.

Уночі українські оборонці здійснили атаку на Новокуйбишевський нафтопереробний завод, що знаходиться у Самарській області країни-агресорки.

Після цього на території ворожого об'єкту прогриміли вибухи, почалася пожежу.

Що важливо розуміти, саме цей НПЗ займається виробництвом понад 20 різновидів товарної продукції, а щорічний об’єм первинної переробки складає 4,9 млн. тонн.

Згідно з останніми даними, Сили оборони України змогли поцілити в установку первинної переробки нафти (ЕЛОУ АВТ).

Генштаб ЗСУ звертає увагу на те, що вказаний завод забезпечує потреби російських окупаційних військ.

Окрім того, під потужний удар України потрапив Оренбурзький газопереробний завод — там також почалася пожежа.

Оренбургзький ГПЗ є одним з найбільших газопереробних комплексів рф та здатний переробляти до 45 млрд кубометрів природнього газу і 6,2 млн тонн газового конденсату/нафти на рік. За попередньою інформацією уражено одну з установок переробки та очищення газу.

Також Генштаб ЗСУ звітує про ураження російської бази пально-мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську — її охопив вогонь.

