Євросоюз готує таємний план для ослаблення Росії

Згідно з даними видання Politico, офіційний Брюссель пропонує розширити повноваження країн ЄС щодо огляду суден так званого "тіньового флоту" Росії, які Кремль використовує для транспортування нафти в обхід стелі цін.
Головні тези:
- Пропонується укладення двосторонніх угод між державами прапора та ЄС для проведення санкціонованих оглядів.
- Проблема російського "тіньового флоту" має значні наслідки для Євросоюзу.
Тиск на Росію повинен бути посилений
Як вдалося дізнатися журналістам, першою з такою пропозицією виступила Європейська служба зовнішніх справ.
Насамперед йдеться про надання членам блоку додаткового інструменту для підвищення ефективності заходів з забезпечення дотримання законодавства, включно зі створенням підстав для огляду суден "тіньового флоту".
Європейці мають намір укласти двосторонні угоди між державами прапора (тобто державами, під прапором яких ходять судна — ред.) та ЄС про попередньо санкціоновані огляди.
Остаточно цей документ планує сформувати у вигляді декларації за наступні кілька тижнів.
Якщо все пройде успішно, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас "звернеться до Ради (ЄС. — ред.) із закликом почати переговори про укладення двосторонніх угод з визначеними державами прапора".
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-