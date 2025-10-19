Євросоюз готує таємний план для ослаблення Росії

Згідно з даними видання Politico, офіційний Брюссель пропонує розширити повноваження країн ЄС щодо огляду суден так званого "тіньового флоту" Росії, які Кремль використовує для транспортування нафти в обхід стелі цін.

Тиск на Росію повинен бути посилений

Як вдалося дізнатися журналістам, першою з такою пропозицією виступила Європейська служба зовнішніх справ.

Насамперед йдеться про надання членам блоку додаткового інструменту для підвищення ефективності заходів з забезпечення дотримання законодавства, включно зі створенням підстав для огляду суден "тіньового флоту".

Європейці мають намір укласти двосторонні угоди між державами прапора (тобто державами, під прапором яких ходять судна — ред.) та ЄС про попередньо санкціоновані огляди.

Остаточно цей документ планує сформувати у вигляді декларації за наступні кілька тижнів.

Якщо все пройде успішно, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас "звернеться до Ради (ЄС. — ред.) із закликом почати переговори про укладення двосторонніх угод з визначеними державами прапора".