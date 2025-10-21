Тетяна Бережна стала новою міністеркою культури України

21 жовтня парламент України підтримав рішення щодо призначення Тетяни Бережної на подвійну посаду віцепрем’єр-міністерки з питань гуманітарної політики України – міністерки культури України. "За" проголосували 266 народних обранців.

Тетяна Бережна офіційно приєдналася до команди Кабміну

Варто звернути увагу на те, що Рада врешті проголосувала за відділення "стратегічних комунікацій" від Міністерства культури.

Згідно з останніми даними, Держкомтелерадіо, "Укрінформ", іномовлення, Центр стратегічних комунікацій та "Єдині новини" будуть працювати під управлінням українського уряду.

Однак формування інформаційної політики, тема безпеки журналістів, євроінтеграційні процеси залишаться під міністерством.

Що важливо розуміти, Тетяна Бережна виконувала обов’язки міністерки культури та стратегічних комунікацій України з 28 липня 2025.

Це сталося після того, як призначили новий Кабмін Юлії Свириденко, однак пост глави Мінкульту в ньому залишився вакантним.

За словами експертів, це єдине міністерство, яким керувала тимчасова виконувачка обов'язків, і їй бракувала щонайменше кількох профільних заступників.

Тетяна Бережна — адвокатка та юристка за освітою. Останні кілька років вона працювала заступницею Свириденко як міністерки економіки.