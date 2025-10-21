Татьяна Бережная стала новым министером культуры Украины
Татьяна Бережная стала новым министером культуры Украины

Верховная Рада Украины
Татьяна Бережная официально присоединилась к команде Кабмина
21 октября парламент Украины поддержал решение о назначении Татьяны Бережной на двойной пост вице-премьер-министра по вопросам гуманитарной политики Украины – министра культуры Украины. "За" проголосовали 266 народных избранников.

Главные тезисы

  • Рада отделила "стратегические коммуникации" от Министерства культуры
  • У Татьяны Бережной есть опыт в области экономики, ранее она работала в команде Юлии Свириденко.

Татьяна Бережная официально присоединилась к команде Кабмина

Следует обратить внимание на то, что Рада наконец проголосовала за отделение "стратегических коммуникаций" от Министерства культуры.

Согласно последним данным, Госкомтелерадио, "Укринформ", иновещание, Центр стратегических коммуникаций и "Единые новости" будут работать под управлением украинского правительства.

Однако формирование информационной политики, тема безопасности журналистов, евроинтеграционные процессы останутся под министерством.

Что важно понимать, Татьяна Бережная исполняла обязанности министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины с 28 июля 2025 года.

Это произошло после того, как был назначен новый Кабмин Юлии Свириденко, однако пост главы Минкульта в нем остался вакантным.

По словам экспертов, это единственное министерство, которым руководила временная исполняющая обязанности, и ей не хватало по меньшей мере нескольких профильных заместителей.

Татьяна Бережная — адвокат и юрист по образованию. Последние несколько лет она работала заместителем Свириденко как министр экономики.

В ее зону ответственности входила политика в сфере труда и занятости, реформирование трудовой сферы, создание рабочих мест, интеграция ветеранов на рынке труда.

