Україна отримала новий козир у війні проти РФ — ворог панікує
Дрони-приманки - чому вони настільки важливі
Джерело:  Forbes

Війна дронів між Україною та Росією виходить на новий рівень, адже воїни ЗСУ почали використовувати дрони-приманки для ще більшого виснаження російської ППО та ураження важливих цілей на ворожій територій. Поки Кремль не знає, як з цим боротися, що дає Києву значну перевагу.

Головні тези:

  • Українські дрони-приманки уже спровокували хвилю паніки серед кремлівських воєнкорів.
  • Згідно з відкритими даними, їхнім виробництвом може займатися компанія Slobidka Aerocompany.

Нікого вже не здивуєш російськими дронами-приманками типу “Гербера”, адже країна-агресорка їх використовує тривалий час.

Однак для України це новий етап у здійсненні атак, і наразі він є доволі успішним.

Згідно з відкритими даними, у 2025 році мають намір випустити 30 тисяч дронів дальньої дії.

Що важливо розуміти, вони будуть доповнені невідомою кількістю приманок.

Кремлівські воєнкори не приховують свого занепокоєння та паніки — саме вони вперше опублікували у мережі фото українського дрона-приманки.

Його, судячи з інформації, використовували в атаці на нафтовий об'єкт в тимчасово окупованому Росією Криму. З фото неможливо зрозуміти розмір, але автори припустили, що дрон-приманка, ймовірно, менший, ніж атакувальні дрони, але має внутрішній радіолокаційний відбивач.

Фото: скриншот

Ще минулого року стало відомо, що українська компанія Slobidka Aerocompany створила недорогу приманку з корпусом, виготовленим з пластикових труб і дерев'яного каркаса, обгорнутим металевою фольгою для збільшення її радіолокаційної помітності.

Наразі невідомо, чи це сама вона на світлинах, які публікують кремлівські воєнкори.

