Україна отримала новий козир у війні проти РФ — ворог панікує

Війна дронів між Україною та Росією виходить на новий рівень, адже воїни ЗСУ почали використовувати дрони-приманки для ще більшого виснаження російської ППО та ураження важливих цілей на ворожій територій. Поки Кремль не знає, як з цим боротися, що дає Києву значну перевагу.
Головні тези:
- Українські дрони-приманки уже спровокували хвилю паніки серед кремлівських воєнкорів.
- Згідно з відкритими даними, їхнім виробництвом може займатися компанія Slobidka Aerocompany.
Дрони-приманки — чому вони настільки важливі
Нікого вже не здивуєш російськими дронами-приманками типу “Гербера”, адже країна-агресорка їх використовує тривалий час.
Однак для України це новий етап у здійсненні атак, і наразі він є доволі успішним.
Згідно з відкритими даними, у 2025 році мають намір випустити 30 тисяч дронів дальньої дії.
Що важливо розуміти, вони будуть доповнені невідомою кількістю приманок.
Кремлівські воєнкори не приховують свого занепокоєння та паніки — саме вони вперше опублікували у мережі фото українського дрона-приманки.
Ще минулого року стало відомо, що українська компанія Slobidka Aerocompany створила недорогу приманку з корпусом, виготовленим з пластикових труб і дерев'яного каркаса, обгорнутим металевою фольгою для збільшення її радіолокаційної помітності.
Наразі невідомо, чи це сама вона на світлинах, які публікують кремлівські воєнкори.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-