Новая атака России на Киев — погиб человек, 10 пострадали

Ночью 25 октября российские захватчики в очередной раз совершили баллистическое нападение на столицу Украины. Главное управление ГСЧС Украины в Киеве официально подтвердило, что по состоянию на 08:30 известно о 10 пострадавших гражданских. КМВА заявляет о по меньшей мере одной жертве.
Главные тезисы
- Согласно последним данным, 3 человека госпитализированы.
- На месте работают спасатели и все необходимые службы.
Атака РФ на Киев 25 октября — что известно
Около четырех часов утра в столице прогремели первые взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город находится под атакой баллистики.
После этого начались вызовы медиков в Днепровский и Деснянский районы города — бригады сразу поехали.
После этого начало стремительно расти количество пострадавших в результате российской атаки.
Вспыхнули масштабные пожары в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах.
По словам Кличко, по состоянию на 05:22 троих пострадавших госпитализировали в медучреждения города.
В 09:07 глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко официально подтвердил, что из-за российской атаки этой ночью погиб один человек.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-