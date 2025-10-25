Новая атака России на Киев — погиб человек, 10 пострадали

Ночью 25 октября российские захватчики в очередной раз совершили баллистическое нападение на столицу Украины. Главное управление ГСЧС Украины в Киеве официально подтвердило, что по состоянию на 08:30 известно о 10 пострадавших гражданских. КМВА заявляет о по меньшей мере одной жертве.

Атака РФ на Киев 25 октября — что известно

Около четырех часов утра в столице прогремели первые взрывы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что город находится под атакой баллистики.

После этого начались вызовы медиков в Днепровский и Деснянский районы города — бригады сразу поехали.

Пожары в Дарницком и Деснянском районах. Предварительно горит нежилая застройка и автомобили. В настоящее время есть одна пострадавшая в Днепровском районе. Медики оказывают помощь на месте. Виталий Кличко Мэр Киева

После этого начало стремительно расти количество пострадавших в результате российской атаки.

Вспыхнули масштабные пожары в нежилой застройке в Деснянском и Дарницком районах.

По словам Кличко, по состоянию на 05:22 троих пострадавших госпитализировали в медучреждения города.

В 09:07 глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко официально подтвердил, что из-за российской атаки этой ночью погиб один человек.