Нова атака Росії на Київ — загинула людина, 10 постраждали
Категорія
Україна
Дата публікації

Нова атака Росії на Київ — загинула людина, 10 постраждали

ДСНС України
Атака РФ на Київ 25 жовтня - що відомо
Read in English

Вночі 25 жовтня російські загарбники вкотре здійснили балістичний напад на столицю України. Головне управління ДСНС України у Києві офіційно підтвердило, що станом на 08:30 відомо про 10 потерпілих цивільних. КМВА заявляє про щонайменше одну жертву.

Головні тези:

  • Згідно з останніми даними, 3 осіб госпіталізовано.
  • На місці працюють рятувальники та відповідні служби.

Атака РФ на Київ 25 жовтня — що відомо

Близько 04:00 ранку в столиці прогриміли перші вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місто знаходиться під атакою балістики.

Після цього почалися виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони міста — бригади одразу виїхали.

Пожежі в Дарницькому й Деснянському районах. Попередньо, палає нежитлова забудова та автомобілі. Наразі одна постраждала в Дніпровському районі. Медики надають допомогу на місці.

Віталій Кличко

Віталій Кличко

Мер Києва

Після цього почала стрімко рости кількість постраждалих внаслідок російської атаки.

Також спалахнули масштабні пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах.

За словами Кличка, станом на 05:22 трьох постраждалих госпіталізували до медзакладів міста.

О 09:07 очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко офіційно підтвердив, що через російську атаку цієї ночі загинула одна людина.

Щирі співчуття рідним та близьким. За інформацією станом на 09:00, 10 киян отримали поранення різного ступеню, — повідомив він.

