Нова атака Росії на Київ — загинула людина, 10 постраждали

Вночі 25 жовтня російські загарбники вкотре здійснили балістичний напад на столицю України. Головне управління ДСНС України у Києві офіційно підтвердило, що станом на 08:30 відомо про 10 потерпілих цивільних. КМВА заявляє про щонайменше одну жертву.
Головні тези:
- Згідно з останніми даними, 3 осіб госпіталізовано.
- На місці працюють рятувальники та відповідні служби.
Атака РФ на Київ 25 жовтня — що відомо
Близько 04:00 ранку в столиці прогриміли перші вибухи. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що місто знаходиться під атакою балістики.
Після цього почалися виклики медиків у Дніпровський та Деснянський райони міста — бригади одразу виїхали.
Після цього почала стрімко рости кількість постраждалих внаслідок російської атаки.
Також спалахнули масштабні пожежі в нежитловій забудові в Деснянському та Дарницькому районах.
За словами Кличка, станом на 05:22 трьох постраждалих госпіталізували до медзакладів міста.
О 09:07 очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко офіційно підтвердив, що через російську атаку цієї ночі загинула одна людина.
