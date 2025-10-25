ППО знешкодила 54 цілі під час комбінованого удару РФ

Протягом ночі 24-25 жовтня російські окупанти здійснювали атаку дев’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М, 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.
Головні тези:
- Відбулося влучання 5 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях.
- Атака ворога ще не закінчилися, не ігноруйте повітряну тривогу.
Як відпрацювала ППО 24-25 жовтня
Цього разу ракети летіли із Ростовської та Курської областей, а дрони із напрямків: Курськ, Орел — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.
Що важливо розуміти, близько 40 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.
