ППО знешкодила 54 цілі під час комбінованого удару РФ
Україна
ППО знешкодила 54 цілі під час комбінованого удару РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Як відпрацювала ППО 24-25 жовтня
Протягом ночі 24-25 жовтня російські окупанти здійснювали атаку дев’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М, 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити більшість ворожих цілей.

Головні тези:

  • Відбулося влучання 5 балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях.
  • Атака ворога ще не закінчилися, не ігноруйте повітряну тривогу.

Як відпрацювала ППО 24-25 жовтня

Цього разу ракети летіли із Ростовської та Курської областей, а дрони із напрямків: Курськ, Орел — РФ, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Що важливо розуміти, близько 40 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено чотири балістичні ракети та 50 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання п’яти балістичних ракет та 12 ударних БпЛА на 11 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки! Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники.

