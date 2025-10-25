Стармер обіцяє швидко передати Україні 5 тисяч ракет ППО

Британський лідер Кір Стармер офіційно підтвердив, що його країна пришвидшить свою програму з виготовлення понад 5 тисяч ракет. Саме вони дадуть можливість суттєво посилити протиповітряну оборону України на тлі зими.
Головні тези:
- Цього разу йдеться про ракети Lightweight Multirole Missile.
- Стармер також закликав до подальшого надання Україні зброї великої дальності.
Україна отримає тисячі ракет ППО від Британії
Про своє рішення британський лідер оголосив після зустрічі “Коаліції рішучих” у Лондоні.
Стармер наголосив, що Британія налаштована зміцнити ППОУкраїни, щоб захистити її мирних жителів і енергетичну інфраструктуру.
Що важливо розуміти, ця програма створила сотні робочих місць у Белфасті.
Люди активно працюють над виготовленням додаткових 140 ракет, щоб підтримати України на тлі посилення російського терору.
За словами Стармера, наступні два місяці "Коаліція рішучих" готова ухвалювати важливі рішення з метою стримування країни-агресорки РФ.
Насамперед йдеться про усунення російських нафти і газу зі світового ринку.
Лідер Британії звертає увагу на те, що команда президента США Дональда Трампа "діяла рішуче" зі своїми санкціями і закликав інших союзників країни брати з неї приклад.
Окрім того, Стармер плекає надію на прогрес щодо суверенних активів Росії та розблокування мільярдів, які допоможуть фінансувати оборону України.
