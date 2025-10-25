Стармер обіцяє швидко передати Україні 5 тисяч ракет ППО
Стармер обіцяє швидко передати Україні 5 тисяч ракет ППО

Стармер
Read in English

Британський лідер Кір Стармер офіційно підтвердив, що його країна пришвидшить свою програму з виготовлення понад 5 тисяч ракет. Саме вони дадуть можливість суттєво посилити протиповітряну оборону України на тлі зими.

Головні тези:

  • Цього разу йдеться про ракети Lightweight Multirole Missile.
  • Стармер також закликав до подальшого надання Україні зброї великої дальності.

Україна отримає тисячі ракет ППО від Британії

Про своє рішення британський лідер оголосив після зустрічі “Коаліції рішучих” у Лондоні.

Стармер наголосив, що Британія налаштована зміцнити ППОУкраїни, щоб захистити її мирних жителів і енергетичну інфраструктуру.

Сьогодні я оголошую про те, що ми прискорюємо нашу програму, щоб надати Україні понад 5 тисяч ракет Lightweight Multirole Missile.

Кір Стармер

Кір Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії

Що важливо розуміти, ця програма створила сотні робочих місць у Белфасті.

Люди активно працюють над виготовленням додаткових 140 ракет, щоб підтримати України на тлі посилення російського терору.

За словами Стармера, наступні два місяці "Коаліція рішучих" готова ухвалювати важливі рішення з метою стримування країни-агресорки РФ.

Насамперед йдеться про усунення російських нафти і газу зі світового ринку.

Лідер Британії звертає увагу на те, що команда президента США Дональда Трампа "діяла рішуче" зі своїми санкціями і закликав інших союзників країни брати з неї приклад.

Окрім того, Стармер плекає надію на прогрес щодо суверенних активів Росії та розблокування мільярдів, які допоможуть фінансувати оборону України.

