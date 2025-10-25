Стармер обіцяє швидко передати Україні 5 тисяч ракет ППО

Британський лідер Кір Стармер офіційно підтвердив, що його країна пришвидшить свою програму з виготовлення понад 5 тисяч ракет. Саме вони дадуть можливість суттєво посилити протиповітряну оборону України на тлі зими.

Україна отримає тисячі ракет ППО від Британії

Про своє рішення британський лідер оголосив після зустрічі “Коаліції рішучих” у Лондоні.

Стармер наголосив, що Британія налаштована зміцнити ППОУкраїни, щоб захистити її мирних жителів і енергетичну інфраструктуру.

Сьогодні я оголошую про те, що ми прискорюємо нашу програму, щоб надати Україні понад 5 тисяч ракет Lightweight Multirole Missile. Кір Стармер Прем'єр-міністр Великої Британії

Що важливо розуміти, ця програма створила сотні робочих місць у Белфасті.

Люди активно працюють над виготовленням додаткових 140 ракет, щоб підтримати України на тлі посилення російського терору.

За словами Стармера, наступні два місяці "Коаліція рішучих" готова ухвалювати важливі рішення з метою стримування країни-агресорки РФ.

Насамперед йдеться про усунення російських нафти і газу зі світового ринку.

Лідер Британії звертає увагу на те, що команда президента США Дональда Трампа "діяла рішуче" зі своїми санкціями і закликав інших союзників країни брати з неї приклад.