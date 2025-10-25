Росіяни вбили 2 людей та поранили ще 7 на Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни вбили 2 людей та поранили ще 7 на Дніпропетровщині

Наслідки російського терору на Дніпропетровщині
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

Протягом ночі 25 жовтня російські загарбники били ракетами та безпілотниками по населених пунктах Дніпропетровської області. Згідно з останніми даними, загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення.

Головні тези:

  • Росіяни вбили рятувальника ДСНС під час однієї з повторних атак.
  • Сили ППО знищили на Дніпропетровщині 6 ворожих БпЛА.

Наслідки російського терору на Дніпропетровщині

З заявою з цього приводу виступив т.в.о. Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За словами останнього, росіяни вдарили ракетами та БпЛА по Синельниківщині.

Цього разу під удари ворога потрапила Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади.

Фото: dnipropetrovskaODA

Загинули двоє людей. Ще семеро — постраждали. Виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда, магазин, авто, — повідомив Гайваненко.

У ДСНС офіційно підтвердили факт загибелі рятувальника під час повторного удару армії РФ.

Фото: dnipropetrovskaODA

Також вказано, що Вербківську громаду Павлоградського району російська армія атакувала дронами, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура.

Місцева влада вказує на те, що протягом ночі 25 жовтня російські окупанти били по Нікополю дронами-камікадзе та артилерією.

Зайнялися гараж та легковик. Через артобстріл міста, який стався вчора надвечір, понівечені ще два приватні будинки і газогін, — додав Гайваненко.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна отримала новий козир у війні проти РФ — ворог панікує
Дрони-приманки - чому вони настільки важливі
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нова атака Росії на Київ — загинула людина, 10 постраждали
ДСНС України
Атака РФ на Київ 25 жовтня - що відомо
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО знешкодила 54 цілі під час комбінованого удару РФ
Повітряні Сили ЗСУ
Як відпрацювала ППО 24-25 жовтня

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?