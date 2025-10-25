Росіяни вбили 2 людей та поранили ще 7 на Дніпропетровщині

Протягом ночі 25 жовтня російські загарбники били ракетами та безпілотниками по населених пунктах Дніпропетровської області. Згідно з останніми даними, загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення.
Головні тези:
- Росіяни вбили рятувальника ДСНС під час однієї з повторних атак.
- Сили ППО знищили на Дніпропетровщині 6 ворожих БпЛА.
Наслідки російського терору на Дніпропетровщині
З заявою з цього приводу виступив т.в.о. Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
За словами останнього, росіяни вдарили ракетами та БпЛА по Синельниківщині.
Цього разу під удари ворога потрапила Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади.
У ДСНС офіційно підтвердили факт загибелі рятувальника під час повторного удару армії РФ.
Також вказано, що Вербківську громаду Павлоградського району російська армія атакувала дронами, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура.
Місцева влада вказує на те, що протягом ночі 25 жовтня російські окупанти били по Нікополю дронами-камікадзе та артилерією.
