Росіяни вбили 2 людей та поранили ще 7 на Дніпропетровщині

Протягом ночі 25 жовтня російські загарбники били ракетами та безпілотниками по населених пунктах Дніпропетровської області. Згідно з останніми даними, загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення.

Наслідки російського терору на Дніпропетровщині

З заявою з цього приводу виступив т.в.о. Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

За словами останнього, росіяни вдарили ракетами та БпЛА по Синельниківщині.

Цього разу під удари ворога потрапила Петропавлівська, Маломихайлівська та Покровська громади.

Фото: dnipropetrovskaODA

Загинули двоє людей. Ще семеро — постраждали. Виникли пожежі. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, господарська споруда, магазин, авто, — повідомив Гайваненко. Поширити

У ДСНС офіційно підтвердили факт загибелі рятувальника під час повторного удару армії РФ.

Фото: dnipropetrovskaODA

Також вказано, що Вербківську громаду Павлоградського району російська армія атакувала дронами, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура.

Місцева влада вказує на те, що протягом ночі 25 жовтня російські окупанти били по Нікополю дронами-камікадзе та артилерією.