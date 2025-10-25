Россияне убили 2 человека и ранили еще 7 на Днепропетровщине

В течение ночи 25 октября российский захватчики били ракетами и беспилотниками по населенным пунктам Днепропетровской области. Согласно последним данным, погибли два человека, еще семеро получили ранения.
Главные тезисы
- Россияне убили спасателя ГСЧС во время одной из повторных атак.
- Силы ПВО уничтожили на Днепропетровщине 6 вражеских БПЛА.
Последствия российского террора в Днепропетровской области
С заявлением по этому поводу выступил и.о. Днепропетровская ОВА Владислав Гайваненко.
По словам последнего, россияне ударили ракетами и БПЛА по Синельниковщине.
В этот раз под удары врага попали Петропавловская, Маломихайловская и Покровская общины.
В ГСЧС официально подтвердили факт гибели спасателя во время повторного удара армии РФ.
Также указано, что Вербковскую общину Павлоградского района российская армия атаковала дронами, в результате чего повреждена инфраструктура.
Местные власти указывают на то, что в течение ночи 25 октября российские оккупанты били по Никополю дронами-камикадзе и артиллерией.
