Россияне убили 2 человека и ранили еще 7 на Днепропетровщине

Последствия российского террора в Днепропетровской области
Читати українською
Источник:  Днепропетровская ОГА

В течение ночи 25 октября российский захватчики били ракетами и беспилотниками по населенным пунктам Днепропетровской области. Согласно последним данным, погибли два человека, еще семеро получили ранения.

Главные тезисы

  • Россияне убили спасателя ГСЧС во время одной из повторных атак.
  • Силы ПВО уничтожили на Днепропетровщине 6 вражеских БПЛА.

Последствия российского террора в Днепропетровской области

С заявлением по этому поводу выступил и.о. Днепропетровская ОВА Владислав Гайваненко.

По словам последнего, россияне ударили ракетами и БПЛА по Синельниковщине.

В этот раз под удары врага попали Петропавловская, Маломихайловская и Покровская общины.

Фото: dnipropetrovskaODA

Погибли два человека. Еще семеро — пострадали. Возникли пожары. Повреждены многоквартирный и частный дома, хозяйственная постройка, магазин, авто, — сообщил Гайваненко.

В ГСЧС официально подтвердили факт гибели спасателя во время повторного удара армии РФ.

Фото: dnipropetrovskaODA

Также указано, что Вербковскую общину Павлоградского района российская армия атаковала дронами, в результате чего повреждена инфраструктура.

Местные власти указывают на то, что в течение ночи 25 октября российские оккупанты били по Никополю дронами-камикадзе и артиллерией.

Загорелись гараж и легковушка. Из-за артобстрела города, который произошел вчера вечером, изуродованы еще два частных дома и газопровод, — добавил Гайваненко.

