Украина поразила 5 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начались 1340 сутки полномасштабной войны России против Украины.
- Всего в течение 24 октября на фронте произошло 141 боевое столкновение.
Потери армии РФ по состоянию на 25 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 135 990 (+910) человек
танков — 11 287 (+4) ед.
боевых бронированных машин — 23 459 (+1) ед.
артиллерийских систем — 33 987 (+15) ед.
РСЗО — 1 526 (+0) ед.
средства ПВО — 1230 (+0) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 346 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 74 185 (+359) ед.
крылатые ракеты — 3880 (+0) ед.
корабли / катера — 28 (+0) ед.
подводные лодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 65 436 (+80) ед.
специальная техника / special equipment — 3 981 (+0) ед.
По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 141 управляемую авиабомбу.
Кроме этого, произвел 4534 обстрела, в том числе 74 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5707 дронов-камикадзе.
