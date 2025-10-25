Украина поразила 5 районов сосредоточения армии РФ
Украина поразила 5 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Начались 1340 сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Всего в течение 24 октября на фронте произошло 141 боевое столкновение.

Потери армии РФ по состоянию на 25 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 135 990 (+910) человек

  • танков — 11 287 (+4) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 459 (+1) ед.

  • артиллерийских систем — 33 987 (+15) ед.

  • РСЗО — 1 526 (+0) ед.

  • средства ПВО — 1230 (+0) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 346 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 74 185 (+359) ед.

  • крылатые ракеты — 3880 (+0) ед.

  • корабли / катера — 28 (+0) ед.

  • подводные лодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 65 436 (+80) ед.

  • специальная техника / special equipment — 3 981 (+0) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 141 управляемую авиабомбу.

Кроме этого, произвел 4534 обстрела, в том числе 74 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5707 дронов-камикадзе.

