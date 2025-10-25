Украина поразила 5 районов сосредоточения армии РФ

Как сообщает Генштаб ВСУ, за прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и артиллерийское средство российских захватчиков.

Потери армии РФ по состоянию на 25 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 1 135 990 (+910) человек

танков — 11 287 (+4) ед.

боевых бронированных машин — 23 459 (+1) ед.

артиллерийских систем — 33 987 (+15) ед.

РСЗО — 1 526 (+0) ед.

средства ПВО — 1230 (+0) ед.

самолетов — 428 (+0) ед.

вертолетов — 346 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня — 74 185 (+359) ед.

крылатые ракеты — 3880 (+0) ед.

корабли / катера — 28 (+0) ед.

подводные лодки — 1 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны — 65 436 (+80) ед.

специальная техника / special equipment — 3 981 (+0) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес два ракетных и 67 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 141 управляемую авиабомбу.

Кроме этого, произвел 4534 обстрела, в том числе 74 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5707 дронов-камикадзе.