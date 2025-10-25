Україна уразила 5 районів зосередження армії РФ

Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та артилерійський засіб російських загарбників.
Головні тези:
- Почалася 1340 доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Загалом протягом 24 жовтня на фронті відбулося 141 бойове зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 25 жовтня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 135 990 (+910) осіб
танків — 11 287 (+4) од.
бойових броньованих машин — 23 459 (+1) од.
артилерійських систем — 33 987 (+15) од.
РСЗВ — 1 526 (+0) од.
засоби ППО — 1 230 (+0) од.
літаків — 428 (+0) од.
гелікоптерів — 346 (+0) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 74 185 (+359) од.
крилаті ракети — 3 880 (+0) од.
кораблі / катери — 28 (+0) од.
підводні човни — 1 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 65 436 (+80) од.
спеціальна техніка / special equipment — 3 981 (+0) од.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 141 керовану авіабомбу.
Крім цього, здійснив 4534 обстріли, зокрема 74 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5707 дронів-камікадзе.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-