Україна уразила 5 районів зосередження армії РФ
Україна
Україна уразила 5 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Як повідомляє Генштаб ЗСУ, протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та артилерійський засіб російських загарбників.

Головні тези:

  • Почалася 1340 доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Загалом протягом 24 жовтня на фронті відбулося 141 бойове зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 25 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 135 990 (+910) осіб

  • танків — 11 287 (+4) од.

  • бойових броньованих машин — 23 459 (+1) од.

  • артилерійських систем — 33 987 (+15) од.

  • РСЗВ — 1 526 (+0) од.

  • засоби ППО — 1 230 (+0) од.

  • літаків — 428 (+0) од.

  • гелікоптерів — 346 (+0) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 74 185 (+359) од.

  • крилаті ракети — 3 880 (+0) од.

  • кораблі / катери — 28 (+0) од.

  • підводні човни — 1 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 65 436 (+80) од.

  • спеціальна техніка / special equipment — 3 981 (+0) од.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 67 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 141 керовану авіабомбу.

Крім цього, здійснив 4534 обстріли, зокрема 74 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5707 дронів-камікадзе.

Україна
Україна
Світ
