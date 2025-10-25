"Великий крок президента Зеленського". У Путіна заговорили про швидке завершення війни

Спеціальний посланник Кремля Кирило Дмитрієв почав стверджувати, що країна-агресорка Росія, США та Україна "близькі до дипломатичного вирішення", яке завершить російсько-українську війну. Окрім того, він неочікувано похвалив позицію українського лідера Володимира Зеленського.
Головні тези:
- Представник диктатора неочікувано визнав Зеленського президентом України.
- Він також додав, що зустріч Трампа та Путіна може відбутися згодом.
Кремль влаштовує нова позиція Зеленського
На тлі візиту до США для зустрічей з американськими посадовцями Дмитрієв виступив з низкою гучних та неочікуваних заяв.
За його словами, переговори між американським лідером Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним начебто не були скасовані, як стверджував президент США, і що вони, ймовірно, відбудуться згодом.
Ба більше, Кирило Дмитрієв запевнив, що Москва, Київ та Вашингтон "близькі до дипломатичного вирішення", яке покладе край російсько-української війни.
Окрім того, неочікувано він назвав "великим кроком" заяву українського лдера Володимира Зеленського про те, що переговори можуть стосуватися лінії фронту.
Що цікаво, сам Путін цинічно не визнає Зеленського президентом України, а його посланець, схоже, іншої думки.
