Спеціальний посланник Кремля Кирило Дмитрієв почав стверджувати, що країна-агресорка Росія, США та Україна "близькі до дипломатичного вирішення", яке завершить російсько-українську війну. Окрім того, він неочікувано похвалив позицію українського лідера Володимира Зеленського.

Кремль влаштовує нова позиція Зеленського

На тлі візиту до США для зустрічей з американськими посадовцями Дмитрієв виступив з низкою гучних та неочікуваних заяв.

За його словами, переговори між американським лідером Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним начебто не були скасовані, як стверджував президент США, і що вони, ймовірно, відбудуться згодом.

Ба більше, Кирило Дмитрієв запевнив, що Москва, Київ та Вашингтон "близькі до дипломатичного вирішення", яке покладе край російсько-української війни.

Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення, — заявив він. Поширити

Окрім того, неочікувано він назвав "великим кроком" заяву українського лдера Володимира Зеленського про те, що переговори можуть стосуватися лінії фронту.

Це великий крок Президента Зеленського — визнати, що йдеться про лінії фронту. Його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти, тож я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке можна виробити, — сказав Дмитрієв. Поширити

Що цікаво, сам Путін цинічно не визнає Зеленського президентом України, а його посланець, схоже, іншої думки.