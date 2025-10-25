"Великий крок президента Зеленського". У Путіна заговорили про швидке завершення війни
"Великий крок президента Зеленського". У Путіна заговорили про швидке завершення війни

Дмитрієв
Джерело:  Reuters

Спеціальний посланник Кремля Кирило Дмитрієв почав стверджувати, що країна-агресорка Росія, США та Україна "близькі до дипломатичного вирішення", яке завершить російсько-українську війну. Окрім того, він неочікувано похвалив позицію українського лідера Володимира Зеленського.

Головні тези:

  • Представник диктатора неочікувано визнав Зеленського президентом України.
  • Він також додав, що зустріч Трампа та Путіна може відбутися згодом.

Кремль влаштовує нова позиція Зеленського

На тлі візиту до США для зустрічей з американськими посадовцями Дмитрієв виступив з низкою гучних та неочікуваних заяв.

За його словами, переговори між американським лідером Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним начебто не були скасовані, як стверджував президент США, і що вони, ймовірно, відбудуться згодом.

Ба більше, Кирило Дмитрієв запевнив, що Москва, Київ та Вашингтон "близькі до дипломатичного вирішення", яке покладе край російсько-української війни.

Я вважаю, що Росія, США та Україна насправді досить близькі до дипломатичного вирішення, — заявив він.

Окрім того, неочікувано він назвав "великим кроком" заяву українського лдера Володимира Зеленського про те, що переговори можуть стосуватися лінії фронту.

Це великий крок Президента Зеленського — визнати, що йдеться про лінії фронту. Його попередня позиція полягала в тому, що Росія повинна повністю піти, тож я думаю, що ми досить близькі до дипломатичного рішення, яке можна виробити, — сказав Дмитрієв.

Що цікаво, сам Путін цинічно не визнає Зеленського президентом України, а його посланець, схоже, іншої думки.

ЗСУ

