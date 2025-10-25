У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

Станом на 11:07 відомо вже про дві жертви російської масованої атаки на столицю України, яка відбулася вночі 25 жовтня. Один з постраждалих помер в лікарні.
Головні тези:
- Цього разу ворог завдав комбінованого удару по Києву.
- ДСНС показала наслідки нової ворожої атаки у столиці.
Росіяни вбили ще двох киян
Про ще одну жертву російського терору повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:
Також наразі відомо, що внаслідок масованого ворожого обстрілу травмовано 10 осіб.
Станом на 10:20 рятувальники Києва продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу.
До ліквідації залучено понад 200 рятувальників, 57 одиниць техніки. Також задіяна і авіація ДСНС України.
Цієї ночі російські загарбники атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами.
Протягом ночі 24-25 жовтня російські окупанти здійснювали атаку дев’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М, 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити 54 ворожі цілі.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-