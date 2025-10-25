У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ

КМВА
ДСНС

Станом на 11:07 відомо вже про дві жертви російської масованої атаки на столицю України, яка відбулася вночі 25 жовтня. Один з постраждалих помер в лікарні.

Головні тези:

  • Цього разу ворог завдав комбінованого удару по Києву.
  • ДСНС показала наслідки нової ворожої атаки у столиці.

Росіяни вбили ще двох киян

Про ще одну жертву російського терору повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко:

Один з постраждалих внаслідок атаки помер в лікарні. Своєю атакою росія цієї ночі вбила двох киян.

Також наразі відомо, що внаслідок масованого ворожого обстрілу травмовано 10 осіб.

Станом на 10:20 рятувальники Києва продовжують ліквідовувати наслідки ворожого обстрілу.

До ліквідації залучено понад 200 рятувальників, 57 одиниць техніки. Також задіяна і авіація ДСНС України.

Цієї ночі російські загарбники атакували Київ балістичними ракетами та ударними дронами.

Внаслідок обстрілу сталося влучання в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі. Також за іншою адресою відбулося падіння уламків на відкритій території. Внаслідок чого пошкоджено скління вікон у поруч розташованих будівлях.

Протягом ночі 24-25 жовтня російські окупанти здійснювали атаку дев’ятьма балістичними ракетами Іскандер-М, 62-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО змогли знешкодити 54 ворожі цілі.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росіяни вбили 2 людей та поранили ще 7 на Дніпропетровщині
Наслідки російського терору на Дніпропетровщині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила 5 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Великий крок президента Зеленського". У Путіна заговорили про швидке завершення війни
Дмитрієв

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?