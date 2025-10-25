Премьер Дании раскрыла стратегию Путина и заявила о ее провале

Лидер Дании Мэтте Фредериксен обратила внимание мира на то, что стратегия российского диктатора Владимира Путина заключается в ожидании, что Запад устанет и прекратит поддержку Украины. Она считает, что этот подход обречен на провал, ведь союзники никогда не бросят Киев на произвол судьбы.
Главные тезисы
- Мэтте Фредериксен подчеркнула, что Путин не так силен, как кажется.
- Она также пообещала, что Украина не останется без поддержки своих партнеров.
Фредериксен объяснила логику Путина во время войны
По убеждению лидера Дании, последний звонок российского диктатора президенту США Дональду Трампу указывает только на одно — он действительно боится усиления Украины.
Она также обратила внимание на то, что именно российский диктатор не хочет завершать войну, хотя у него нет никаких шансов на победу.
По словам лидера Дании, на фоне последних событий "Коалиция желающих" договорилась о скоординированном усилении давления на страну-агрессору.
Фредериксен также отметила, что шаги на этом пути уже были сделаны.
Что важно понимать, в первую очередь речь идет о 19-м пакете санкций Евросоюза, нацеленном на энергетический сектор РФ и ее "теневой флот" танкеров.
Также немаловажную роль в этом процессе играют санкции США и Великобритании против двух крупнейших российских нефтяных компаний.
