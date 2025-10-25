Премьер Дании раскрыла стратегию Путина и заявила о ее провале
Премьер Дании раскрыла стратегию Путина и заявила о ее провале

Фредериксен объяснила логику Путина во время войны
Источник:  Reuters

Лидер Дании Мэтте Фредериксен обратила внимание мира на то, что стратегия российского диктатора Владимира Путина заключается в ожидании, что Запад устанет и прекратит поддержку Украины. Она считает, что этот подход обречен на провал, ведь союзники никогда не бросят Киев на произвол судьбы.

По убеждению лидера Дании, последний звонок российского диктатора президенту США Дональду Трампу указывает только на одно — он действительно боится усиления Украины.

Именно Путин позвонил президенту Трампу несколько дней назад, потому что боялся, что Украина станет сильнее. Тем не менее, он отклонил предложение Трампа о прекращении огня вдоль нынешней линии фронта.

Она также обратила внимание на то, что именно российский диктатор не хочет завершать войну, хотя у него нет никаких шансов на победу.

По словам лидера Дании, на фоне последних событий "Коалиция желающих" договорилась о скоординированном усилении давления на страну-агрессору.

Фредериксен также отметила, что шаги на этом пути уже были сделаны.

Что важно понимать, в первую очередь речь идет о 19-м пакете санкций Евросоюза, нацеленном на энергетический сектор РФ и ее "теневой флот" танкеров.

Также немаловажную роль в этом процессе играют санкции США и Великобритании против двух крупнейших российских нефтяных компаний.

Я считаю, что стратегия Путина заключалась в том, чтобы ждать, пока мы в какой-то момент остановимся и сдадимся. Но, конечно, этого никогда не произойдет, — заверила лидер Дании.

Россияне убили еще двух киевлян

