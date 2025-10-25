Прем'єрка Данії розкрила стратегію Путіна та заявила про її провал

Лідерка Данії Метте Фредеріксен звернула увагу світу на те, що стратегія російського диктатора Володимира Путіна полягає в очікуванні, що Захід втомиться і припинить підтримку України. Вона вважає, що цей підхід приречений на провал, адже союзники ніколи не кинуть Київ напризволяще.

Фредеріксен пояснила логіку Путіна під час війни

На переконання лідерки Данії, останній дзвінок російського диктатора президенту США Дональду Трампу вказує лише на одне — він дійсно боїться суттєвого посилення України.

Саме Путін зателефонував президенту Трампу кілька днів тому, бо боявся, що Україна візьме гору. Проте він відхилив пропозицію Трампа про припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Метте Фредеріксен Прем'єр-міністрка Данії

Вона також звернула увагу на те, що саме російський диктатор не хоче завершати війну, хоча не має жодних шансів на перемогу.

За словами лідерки Данії, на тлі останніх подій "Коаліція охочих" домовилася про скоординоване посилення тиску на країну-агресорку.

Фредеріксен також наголосила, що вагомі кроки на цьому шляху уже були зроблені протягом поточного тижня.

Що важливо розуміти, насамперед йдеться про 19-й пакет санкцій Євросоюзу, націлений на енергетичний сектор РФ та її "тіньовий флот" танкерів.

Також важливу роль у цьому процесі відіграють санкції США та Великої Британії проти двох найбільших російських нафтових компаній.