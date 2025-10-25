Зеленский раскрыл масштабы ракетного террора РФ в 2025 году

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что с начала 2025 года по 25 октября страна-агрессорка Россия выпустила по мирным украинским городам и селам около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов".

Зеленский призывает мир не игнорировать российские преступления

Глава государства обращает внимание союзников на то, что в течение этой ночи российские захватчики совершали воздушное нападение десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами.

Больше всех 25 октября пострадал именно Киев, где известно уже о двух погибших.

Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей пострадали. И почти каждая атака против наших людей — это комбинированные удары с баллистикой. Только с начала этого года по Украине Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 кинжалов. Владимир Зеленский Президент Украины

Поскольку российский террор постоянно усиливается, команда президента вынуждена уделять особое внимание системам Patriot.

По словам Зеленского, этот вопрос может быть успешно решен, если союзники реализуют свои обещания Киеву.