Зеленский раскрыл масштабы ракетного террора РФ в 2025 году
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский раскрыл масштабы ракетного террора РФ в 2025 году

Владимир Зеленский
Зеленский призывает мир не игнорировать российские преступления
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что с начала 2025 года по 25 октября страна-агрессорка Россия выпустила по мирным украинским городам и селам около 770 баллистических ракет и более 50 "Кинжалов".

Главные тезисы

  • Россияне продолжают ежедневно убивать мирных украинцев.
  • Украина не сможет остановить террор без помощи союзников.

Зеленский призывает мир не игнорировать российские преступления

Глава государства обращает внимание союзников на то, что в течение этой ночи российские захватчики совершали воздушное нападение десятками ударных дронов и девятью баллистическими ракетами.

Больше всех 25 октября пострадал именно Киев, где известно уже о двух погибших.

Мои соболезнования родным и близким. Десятки людей пострадали. И почти каждая атака против наших людей — это комбинированные удары с баллистикой. Только с начала этого года по Украине Россия выпустила около 770 баллистических ракет и более 50 кинжалов.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Поскольку российский террор постоянно усиливается, команда президента вынуждена уделять особое внимание системам Patriot.

По словам Зеленского, этот вопрос может быть успешно решен, если союзники реализуют свои обещания Киеву.

Ни одна страна не должна оставаться наедине перед таким злом. Необходимо продолжать сотрудничество. Все можно сделать: у партнеров есть необходимые системы, и они уже сейчас могут помочь в защите Украины, — подчеркнул глава государства.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В России атаковали ключевой объект Южной энергосистемы
ЦПД
В России атаковали еще одну электроподстанцию
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп готовится к важным переговорам касательно Украины
The White House
Трамп готовится к важным переговорам касательно Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Европа решила окончательно уничтожить нефтяной сектор России
Европа настроена решительно

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?