Трамп готовится к важным переговорам касательно Украины

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что в скором времени проведет встречу с главой Китая Си Цзиньпином по завершению войны России против Украины.
Главные тезисы
- Трамп рассчитывает, что Си действительно может повлиять на Путина.
- В США считают, что полная остановка поддержки России Китаем приведет к быстрому завершению войны.
Трамп хочет поговорить с Си по Украине
О своих планах американский лидер рассказал во время общения с журналистами на борту самолета по дороге в Малайзию.
Дональд Трамп питает надежду на то, что официальный Пекин поможет США на пути к завершению российско-украинской войны.
Глава Белого дома в очередной раз повторил, что у него отличные отношения с главой КНР.
Что интересно, ранее Трамп подтвердил, что намерен поговорить с лидером Китая, чтобы тот в конце концов прекратил покупать российскую нефть.
