Трамп готовится к важным переговорам касательно Украины

Американский лидер Дональд Трамп официально подтвердил, что в скором времени проведет встречу с главой Китая Си Цзиньпином по завершению войны России против Украины.

Трамп хочет поговорить с Си по Украине

О своих планах американский лидер рассказал во время общения с журналистами на борту самолета по дороге в Малайзию.

Дональд Трамп питает надежду на то, что официальный Пекин поможет США на пути к завершению российско-украинской войны.

Мы наложили на Россию очень серьезные санкции. Я думаю, что эти санкции будут очень жесткими. Но я хотел бы, чтобы Китай нам помог. Дональд Трамп Президент США

Глава Белого дома в очередной раз повторил, что у него отличные отношения с главой КНР.

Одной из тем, о которых мы будем говорить, это ситуация между Россией и Украиной. Еженедельно погибает 7000 человек. Солдаты, в основном солдаты. И мы, безусловно, будем говорить об этом. Он тоже хотел бы, чтобы это закончилось, – заявил Дональд Трамп. Поделиться

Что интересно, ранее Трамп подтвердил, что намерен поговорить с лидером Китая, чтобы тот в конце концов прекратил покупать российскую нефть.