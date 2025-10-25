Трамп готується до важливих переговорів щодо України

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що незабаром проведе зустріч з очільником Китаю Сі Цзіньпіном щодо завершення війни Росії проти України.
Головні тези:
- Трамп розраховує, що Сі дійсно може вплинути на Путіна.
- У США вважають, що повна зупинка підтримки Росії Китаєм приведе до дуже швидкого завершення війни.
Трамп хоче поговорити з Сі щодо України
Про свої плани американський лідер розповів під час спілкування із журналістами на борту літака дорогою до Малайзії.
Дональд Трамп плекає надію на те, що офіційний Пекін допоможе США на шляху до звершення російсько-української війни.
Очільник Білого дому вкотре повторив, що у нього чудові стосунки із очільником КНР.
Що цікаво, раніше Трамп підтвердив, що має намір поговорити із лідером Китаю, щоб той врешті-решт припинив купувати російську нафту.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-