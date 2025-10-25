Трамп готується до важливих переговорів щодо України
Трамп готується до важливих переговорів щодо України

The White House
Трамп
Read in English

Американський лідер Дональд Трамп офіційно підтвердив, що незабаром проведе зустріч з очільником Китаю Сі Цзіньпіном щодо завершення війни Росії проти України.

Головні тези:

  • Трамп розраховує, що Сі дійсно може вплинути на Путіна.
  • У  США вважають, що повна зупинка підтримки Росії Китаєм приведе до дуже швидкого завершення війни.

Трамп хоче поговорити з Сі щодо України

Про свої плани американський лідер розповів під час спілкування із журналістами на борту літака дорогою до Малайзії.

Дональд Трамп плекає надію на те, що офіційний Пекін допоможе США на шляху до звершення російсько-української війни.

Ми наклали на Росію дуже серйозні санкції. Я думаю, що ці санкції будуть дуже жорсткими. Але я б хотів, щоб Китай нам допоміг.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

Очільник Білого дому вкотре повторив, що у нього чудові стосунки із очільником КНР.

Однією з тем, про які ми будемо говорити, є ситуація між Росією та Україною. Щотижня гине 7000 людей. Солдати, переважно солдати. І ми, безперечно, будемо говорити про це. Він теж хотів би, щоб це закінчилося, – заявив Дональд Трамп.

Що цікаво, раніше Трамп підтвердив, що має намір поговорити із лідером Китаю, щоб той врешті-решт припинив купувати російську нафту.

