Как отмечает издание Politico, британский лидер Кир Стармер пообещал "убрать российскую нефть и газ с мирового рынка" в рамках усилий по завершению войны РФ против Украины. К его плану присоединились и другие лидеры Европы.

Европа настроена решительно

Как удалось узнать журналистам, Стармер созвал встречу партнеров Киева.

Главная цель — усиление наибольшего вмешательства президента США Дональда Трампа в борьбу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Что важно понимать, речь идет об объявлении американских санкций против двух крупнейших нефтяных компаний РФ.

Генсек НАТО Марк Рютте надеется, что эти новые мощные ограничения лишат Россию доходов и значительно усилят давление на Путина.

Стармер, Зеленский и Рютте встретились в Лондоне вместе с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен и ее коллегой из Нидерландов Диком Схоофом перед виртуальной встречей "Коалиции решительных", к которой впервые присоединилась Япония. Поделиться

Они обратили внимание на то, что "Сургутнефтегаз" — личная компания Путина — до сих пор не попала под санкции.