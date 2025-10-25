Європа вирішила остаточно знищити нафтовий сектор Росії

Як зазначає видання Politico, британський лідер Кір Стармер пообіцяв "прибрати російську нафту і газ зі світового ринку" у межах зусиль щодо завершення війни РФ проти України. До його плану приєдналися й інші лідери Європи.
Головні тези:
- Союзники України уже вибрали нову ціль, яка є слабким місцем Путіна.
- Європу надихає на дії те, що Трамп вперше ввів серйозні санкції проти РФ.
Європа налаштована рішуче
Як вдалося дізнатися журналістам, Стармер скликав зустріч партнерів Києва.
Головна ціль — посилення найбільшого втручання президента США Дональда Трампа в боротьбу з російським диктатором Володимиром Путіним.
Що важливо розуміти, йдеться про оголошення американський санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ.
Генсек НАТО Марк Рютте плекає надію, що ці нові потужні обмеження позбавлять Росію доходів і значно посилять тиск на Путіна.
Вони звернули увагу на те, що "Сургутнафтогаз" — особиста компанія Путіна — досі не потрапила під санкції.
На переконання союзників України, якби вдалося стиснути всю російську "нафтову сферу" — російський диктатор точно погодився би на реальні мирні переговори.
