Як зазначає видання Politico, британський лідер Кір Стармер пообіцяв "прибрати російську нафту і газ зі світового ринку" у межах зусиль щодо завершення війни РФ проти України. До його плану приєдналися й інші лідери Європи.

Європа налаштована рішуче

Як вдалося дізнатися журналістам, Стармер скликав зустріч партнерів Києва.

Головна ціль — посилення найбільшого втручання президента США Дональда Трампа в боротьбу з російським диктатором Володимиром Путіним.

Що важливо розуміти, йдеться про оголошення американський санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ.

Генсек НАТО Марк Рютте плекає надію, що ці нові потужні обмеження позбавлять Росію доходів і значно посилять тиск на Путіна.

Стармер, Зеленський і Рютте зустрілися в Лондоні разом із прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен та її колегою з Нідерландів Діком Схоофом перед віртуальною зустріччю "коаліції охочих", до якої вперше приєдналася Японія. Поширити

Вони звернули увагу на те, що "Сургутнафтогаз" — особиста компанія Путіна — досі не потрапила під санкції.