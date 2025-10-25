Зеленский впервые показал дрон-перехватчик OCTOPUS
Категория
Украина
Дата публикации

Зеленский впервые показал дрон-перехватчик OCTOPUS

Офис Президента Украины
OCTOPUS будет защищать украинское небо
Read in English
Читати українською

Глава государства Владимир Зеленский представил новый дрон-перехватчик OCTOPUS (Осьминог), который совместными усилиями создали украинские и британские инженеры. Официальная презентация состоялась во время официального визита в Великобританию.

Главные тезисы

  • OCTOPUS разработан для уничтожения российских ударных БПЛА.
  • Его стоимость составляет менее 10% цены целей, которые он может обезвредить.

OCTOPUS будет защищать украинское небо

Офис президента Украины официально подтвердил, что в Британии стартует процесс производства этих аппаратов для тестирования на территории Украины.

Если все испытания будут успешными, то произойдет масштабирование производства как в Великобритании, так и на украинских предприятиях.

Фото: скриншот

В настоящее время Лондон настроен создавать на своих мощностях около 2 тысяч единиц OCTOPUS ежемесячно для поставок в Украину.

Что важно понимать, ключевая задача этого перехватчика — обезвреживание российских ударных БПЛА, в первую очередь Shahed-136/Герань-2.

По словам разработчиков, главным преимуществом OCTOPUS является его экономическая целесообразность.

В первую очередь, речь идет о том, что его стоимость составляет менее 10% от цены целей, которые он способен уничтожить, что делает его выгодной альтернативой дорогостоящим зенитным ракетам.

Более того, указано, что команда Кира Стармера рассматривает OCTOPUS как потенциальную базу для европейской "стены дронов" — это постоянная система воздушной обороны вдоль восточной границы НАТО, которая будет противодействовать российским целям.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп готовится к важным переговорам касательно Украины
The White House
Трамп готовится к важным переговорам касательно Украины
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Европа решила окончательно уничтожить нефтяной сектор России
Европа настроена решительно
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский раскрыл масштабы ракетного террора РФ в 2025 году
Владимир Зеленский
Зеленский призывает мир не игнорировать российские преступления

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?