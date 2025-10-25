Зеленский впервые показал дрон-перехватчик OCTOPUS

Глава государства Владимир Зеленский представил новый дрон-перехватчик OCTOPUS (Осьминог), который совместными усилиями создали украинские и британские инженеры. Официальная презентация состоялась во время официального визита в Великобританию.
Главные тезисы
- OCTOPUS разработан для уничтожения российских ударных БПЛА.
- Его стоимость составляет менее 10% цены целей, которые он может обезвредить.
OCTOPUS будет защищать украинское небо
Офис президента Украины официально подтвердил, что в Британии стартует процесс производства этих аппаратов для тестирования на территории Украины.
Если все испытания будут успешными, то произойдет масштабирование производства как в Великобритании, так и на украинских предприятиях.
В настоящее время Лондон настроен создавать на своих мощностях около 2 тысяч единиц OCTOPUS ежемесячно для поставок в Украину.
Что важно понимать, ключевая задача этого перехватчика — обезвреживание российских ударных БПЛА, в первую очередь Shahed-136/Герань-2.
По словам разработчиков, главным преимуществом OCTOPUS является его экономическая целесообразность.
В первую очередь, речь идет о том, что его стоимость составляет менее 10% от цены целей, которые он способен уничтожить, что делает его выгодной альтернативой дорогостоящим зенитным ракетам.
Более того, указано, что команда Кира Стармера рассматривает OCTOPUS как потенциальную базу для европейской "стены дронов" — это постоянная система воздушной обороны вдоль восточной границы НАТО, которая будет противодействовать российским целям.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-