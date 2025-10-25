Зеленский впервые показал дрон-перехватчик OCTOPUS

Глава государства Владимир Зеленский представил новый дрон-перехватчик OCTOPUS (Осьминог), который совместными усилиями создали украинские и британские инженеры. Официальная презентация состоялась во время официального визита в Великобританию.

OCTOPUS будет защищать украинское небо

Офис президента Украины официально подтвердил, что в Британии стартует процесс производства этих аппаратов для тестирования на территории Украины.

Если все испытания будут успешными, то произойдет масштабирование производства как в Великобритании, так и на украинских предприятиях.

Фото: скриншот

В настоящее время Лондон настроен создавать на своих мощностях около 2 тысяч единиц OCTOPUS ежемесячно для поставок в Украину.

I thank @Keir_Starmer and the people of the United Kingdom for their steadfast support of our country in our fight against Russian aggression.



Today, I discussed with the Prime Minister the development of defense cooperation and ways to increase pressure on Russia.



I presented… pic.twitter.com/L2k2SSOTsQ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 24, 2025

Что важно понимать, ключевая задача этого перехватчика — обезвреживание российских ударных БПЛА, в первую очередь Shahed-136/Герань-2.

По словам разработчиков, главным преимуществом OCTOPUS является его экономическая целесообразность.

В первую очередь, речь идет о том, что его стоимость составляет менее 10% от цены целей, которые он способен уничтожить, что делает его выгодной альтернативой дорогостоящим зенитным ракетам.

Более того, указано, что команда Кира Стармера рассматривает OCTOPUS как потенциальную базу для европейской "стены дронов" — это постоянная система воздушной обороны вдоль восточной границы НАТО, которая будет противодействовать российским целям.