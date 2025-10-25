Українські десантники звільнили село Сухецьке на Донеччині — відео

25 жовтня стало відомо, що підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке. Це село знаходиться в Покровському районі Донецької області.
Головні тези:
- Українські воїни продовжують успішно звільняти території на Донеччині.
- Під час нового штурму вони змогли знищити 44 російських окупантів.
Що відомо про нові успіхи ДШВ
У межах операції зі звільнення села українські бійці вступили в запеклий бій із російськими загарбниками чисельністю понад 60 осіб.
Воїни звітують про втрати ворога:
44 солдати РФ — ліквідовані,
8 — поранені,
9 — здалися в полон.
Що важливо розуміти, російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників на різних ділянках фронту.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що від початку доби зафіксовано 101 бойове зіткнення.
