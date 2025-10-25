Українські десантники звільнили село Сухецьке на Донеччині — відео

Наші десантники вкотре довели: ДШВ — це стійкість, міць і холодний розрахунок у найгарячіших точках фронту. Кожен метр звільненої землі — це крок до перемоги, крок, за який стоїть відвага і кров найкращих синів України. Слава Десантно-штурмовим військам! Слава Збройним Силам України! Слава Україні! — йдеться в заяві воїнів.