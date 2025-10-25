Українські десантники звільнили село Сухецьке на Донеччині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські десантники звільнили село Сухецьке на Донеччині — відео

Десантно-штурмові війська ЗСУ
ДШВ

25 жовтня стало відомо, що підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке. Це село знаходиться в Покровському районі Донецької області.

Головні тези:

  • Українські воїни продовжують успішно звільняти території на Донеччині.
  • Під час нового штурму вони змогли знищити 44 російських окупантів.

Що відомо про нові успіхи ДШВ

Підрозділи 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади ДШВ ЗСУ звільнили населений пункт Сухецьке в Покровському районі Донецької області, — йдеться в офіційній заяві ДШВ.

У межах операції зі звільнення села українські бійці вступили в запеклий бій із російськими загарбниками чисельністю понад 60 осіб.

Воїни звітують про втрати ворога:

  • 44 солдати РФ — ліквідовані,

  • 8 — поранені,

  • 9 — здалися в полон.

Наші десантники вкотре довели: ДШВ — це стійкість, міць і холодний розрахунок у найгарячіших точках фронту. Кожен метр звільненої землі — це крок до перемоги, крок, за який стоїть відвага і кров найкращих синів України. Слава Десантно-штурмовим військам! Слава Збройним Силам України! Слава Україні! — йдеться в заяві воїнів.

Що важливо розуміти, російські загарбники продовжують штурмувати позиції українських захисників на різних ділянках фронту.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що від початку доби зафіксовано 101 бойове зіткнення.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Прем'єрка Данії розкрила стратегію Путіна та заявила про її провал
Фредеріксен пояснила логіку Путіна під час війни
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський розкрив масштаби ракетного терору РФ у 2025 році
Володимир Зеленський
Зеленський закликає світ не ігнорувати російські злочини
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський уперше показав дрон-перехоплювач OCTOPUS
Офіс Президента України
OCTOPUS буде захищати українське небо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?