Украинские десантники освободили село Сухецкое в Донецкой области — видео

25 октября стало известно, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое. Это село находится в Покровском районе Донецкой области.
Главные тезисы
- Украинские воины продолжают успешно освобождать территории в Донецкой области.
- Во время нового штурма они смогли уничтожить 44 российских оккупантов.
Что известно о новых успехах ДШВ
В рамках операции по освобождению села украинские бойцы вступили в ожесточенное сражение с российскими захватчиками численностью более 60 человек.
Воины отчитываются о потерях врага:
44 солдата РФ — ликвидированы,
8 — раненые,
9 — сдались в плен.
Что важно понимать, российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников на разных участках фронта.
Генштаб ВСУ сообщает, что с начала суток зафиксировано 101 боевое столкновение.
