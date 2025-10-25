Украинские десантники освободили село Сухецкое в Донецкой области — видео
Украина
Украинские десантники освободили село Сухецкое в Донецкой области — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Что известно о новых успехах ДШВ
25 октября стало известно, что подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШВ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое. Это село находится в Покровском районе Донецкой области.

  • Украинские воины продолжают успешно освобождать территории в Донецкой области.
  • Во время нового штурма они смогли уничтожить 44 российских оккупантов.

Что известно о новых успехах ДШВ

Подразделения 82-й отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады ДШУ ВСУ освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области, — сказано в официальном заявлении ДШВ.

В рамках операции по освобождению села украинские бойцы вступили в ожесточенное сражение с российскими захватчиками численностью более 60 человек.

Воины отчитываются о потерях врага:

  • 44 солдата РФ — ликвидированы,

  • 8 — раненые,

  • 9 — сдались в плен.

Наши десантники еще раз доказали: ДШВ — это устойчивость, мощь и холодный расчет в самых горячих точках фронта. Каждый метр освобожденной земли — шаг к победе, шаг, за которым стоит отвага и кровь лучших сыновей Украины. Слава Десантно-штурмовым войскам! Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине! — сказано в заявлении воинов.

Что важно понимать, российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских защитников на разных участках фронта.

Генштаб ВСУ сообщает, что с начала суток зафиксировано 101 боевое столкновение.

