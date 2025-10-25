Украинские десантники освободили село Сухецкое в Донецкой области — видео

Наши десантники еще раз доказали: ДШВ — это устойчивость, мощь и холодный расчет в самых горячих точках фронта. Каждый метр освобожденной земли — шаг к победе, шаг, за которым стоит отвага и кровь лучших сыновей Украины. Слава Десантно-штурмовым войскам! Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине! — сказано в заявлении воинов.