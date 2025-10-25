"Исторический шаг". Украина получит 150 новых самолетов
"Исторический шаг". Украина получит 150 новых самолетов

Владимир Зеленский
Грипен
Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина значительно увеличит боевую авиацию. Это удастся сделать благодаря существенному усилению сотрудничества со Швецией.

Главные тезисы

  • Первые самолеты Украина получит уже в 2026 году.
  • Президент выразил благодарность Швеции за столь масштабную помощь.

Зеленский рассказал о новых успехах Украины

Вместе со Швецией Украина значительно увеличит боевую авиацию. Это амбициозная задача, и ее нужно выполнить. Сейчас исторический шаг — договоренность со Швецией о боевых самолетах «Грипен», и это хороший выбор.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Украинский лидер официально подтвердил, что в настоящее время страна рассчитывает на 150 таких самолетов.

Кроме того, указано, что первые из них должны появиться уже в следующем году.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что "Грипены" для Украины — это часть наших гарантий безопасности.

Такие воздушные силы, которые смогут защитить наше небо на сто процентов. И такого масштабного соглашения по боевой авиации для Украины еще не было. Историческое достижение. Работаем, чтобы полностью реализовать. Швеция, спасибо! — подчеркнул украинский лидер.

