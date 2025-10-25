"Исторический шаг". Украина получит 150 новых самолетов

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина значительно увеличит боевую авиацию. Это удастся сделать благодаря существенному усилению сотрудничества со Швецией.

Зеленский рассказал о новых успехах Украины

Вместе со Швецией Украина значительно увеличит боевую авиацию. Это амбициозная задача, и ее нужно выполнить. Сейчас исторический шаг — договоренность со Швецией о боевых самолетах «Грипен», и это хороший выбор. Владимир Зеленский Президент Украины

Украинский лидер официально подтвердил, что в настоящее время страна рассчитывает на 150 таких самолетов.

Кроме того, указано, что первые из них должны появиться уже в следующем году.

Владимир Зеленский обратил внимание на то, что "Грипены" для Украины — это часть наших гарантий безопасности.