"Исторический шаг". Украина получит 150 новых самолетов

Глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что Украина значительно увеличит боевую авиацию. Это удастся сделать благодаря существенному усилению сотрудничества со Швецией.
Главные тезисы
- Первые самолеты Украина получит уже в 2026 году.
- Президент выразил благодарность Швеции за столь масштабную помощь.
Зеленский рассказал о новых успехах Украины
Украинский лидер официально подтвердил, что в настоящее время страна рассчитывает на 150 таких самолетов.
Кроме того, указано, что первые из них должны появиться уже в следующем году.
Владимир Зеленский обратил внимание на то, что "Грипены" для Украины — это часть наших гарантий безопасности.
