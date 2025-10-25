Команда Трампа подготовила еще один сильный санкционный удар по РФ

Согласно данным Reuters, Белый дом уже подготовил дополнительные санкции, которые могут быть направлены на главные отрасли российской экономики, если диктатор Владимир Путин будет продолжать медлить с завершением войны против Украины.

Трамп знает, как остановить Путина

По словам инсайдеров, команда президента США заявила союзникам Европы, что они поддерживают использование ЕС замороженных российских активов для закупки американского оружия для Украины.

Кроме того, Белый дом провел предварительные внутренние переговоры по использованию российских активов, которые находятся в Штатах.

Сейчас Дональд Трамп требует, чтобы официальный Брюссель сделал следующий большой шаг в отношении России — речь может идти о санкциях или пошлинах.

Еще один инсайдер рассказал журналистам, что президент США сделает паузу на несколько недель и оценит реакцию Путина на введение санкций, нацеленных на нефтяные компании "ЛУКойл" и "Роснефть".

Некоторые из дополнительных санкций, которые подготовили США, направлены против банковского сектора России и рынок инфраструктуры, утверждают осведомленные собеседники агентства.

Также указано, что недавно команда Зеленского предложила США новые санкции.