Команда Трампа подготовила еще один сильный санкционный удар по РФ

Согласно данным Reuters, Белый дом уже подготовил дополнительные санкции, которые могут быть направлены на главные отрасли российской экономики, если диктатор Владимир Путин будет продолжать медлить с завершением войны против Украины.
Главные тезисы
- Трамп хочет добиться от ЕС решительных действий для ослабления России.
- Украина уже обратилась к США с новыми предложениями по санкциям.
Трамп знает, как остановить Путина
По словам инсайдеров, команда президента США заявила союзникам Европы, что они поддерживают использование ЕС замороженных российских активов для закупки американского оружия для Украины.
Кроме того, Белый дом провел предварительные внутренние переговоры по использованию российских активов, которые находятся в Штатах.
Сейчас Дональд Трамп требует, чтобы официальный Брюссель сделал следующий большой шаг в отношении России — речь может идти о санкциях или пошлинах.
Еще один инсайдер рассказал журналистам, что президент США сделает паузу на несколько недель и оценит реакцию Путина на введение санкций, нацеленных на нефтяные компании "ЛУКойл" и "Роснефть".
Также указано, что недавно команда Зеленского предложила США новые санкции.
В первую очередь речь шла о мерах по отключению всех российских банков от долларовой системы с американскими партнерами. Реакция Вашингтона на эту идею пока не известна.
