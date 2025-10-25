Команда Трампа підготувала ще сильніший санкційний удар по РФ

Згідно з даними Reuters, Білий дім уже підготував додаткові санкції, що можуть бути спрямовані на головні галузі російської економіки, якщо диктатор Володимир Путін продовжить зволікати із завершенням війни проти України.

Трамп знає, як зупинити Путіна

За словами інсайдерів, команда президента США заявила союзникам Європи, що вони підтримують використання ЄС заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для України.

Окрім того, Білий дім провів попередні внутрішні переговори щодо використання російських активів, що знаходяться в Штатах.

Наразі Дональд Трамп вимагає, щоб офіційний Брюссель зробив наступний великий крок щодо Росії — може йтися про санкції або мита.

Ще один інсайдер розповів журналістам, що президент США зробить паузу на кілька тижнів і оцінить реакцію Путіна на введення санкцій, що націлені на нафтові компанії "Лукойл" і "Роснєфть".

Деякі з додаткових санкцій, які підготували США, спрямовані проти банківського сектора Росії та інфраструктури, що використовується для постачання нафти на ринок, стверджують обізнані співрозмовники агентства. Поширити

Також вказано, що нещодавно команда Зеленського запропонувала США нові санкції.