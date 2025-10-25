Команда Трампа підготувала ще сильніший санкційний удар по РФ
Категорія
Економіка
Дата публікації

Команда Трампа підготувала ще сильніший санкційний удар по РФ

Трамп знає, як зупинити Путіна
Read in English
Джерело:  Reuters

Згідно з даними Reuters, Білий дім уже підготував додаткові санкції, що можуть бути спрямовані на головні галузі російської економіки, якщо диктатор Володимир Путін продовжить зволікати із завершенням війни проти України.

Головні тези:

  • Трамп хоче добитися від ЄС рішучих дій для ослаблення Росії.
  • Україна вже звернулася до США з новими пропозиціями щодо санкцій. 

Трамп знає, як зупинити Путіна

За словами інсайдерів, команда президента США заявила союзникам Європи, що вони підтримують використання ЄС заморожених російських активів для закупівлі американської зброї для України.

Окрім того, Білий дім провів попередні внутрішні переговори щодо використання російських активів, що знаходяться в Штатах.

Наразі Дональд Трамп вимагає, щоб офіційний Брюссель зробив наступний великий крок щодо Росії — може йтися про санкції або мита.

Ще один інсайдер розповів журналістам, що президент США зробить паузу на кілька тижнів і оцінить реакцію Путіна на введення санкцій, що націлені на нафтові компанії "Лукойл" і "Роснєфть".

Деякі з додаткових санкцій, які підготували США, спрямовані проти банківського сектора Росії та інфраструктури, що використовується для постачання нафти на ринок, стверджують обізнані співрозмовники агентства.

Також вказано, що нещодавно команда Зеленського запропонувала США нові санкції.

Насамперед йшлося про заходи щодо відключення всіх російських банків від доларової системи з американськими партнерами. Реакція Вашингтона на цю ідею поки невідома.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп готується до важливих переговорів щодо України
The White House
Трамп
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Європа вирішила остаточно знищити нафтовий сектор Росії
Стармер і Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Зеленський уперше показав дрон-перехоплювач OCTOPUS
Офіс Президента України
OCTOPUS буде захищати українське небо

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?