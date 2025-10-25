Буданов заявил об изменении тактики Украины в войне против РФ
Буданов заявил об изменении тактики Украины в войне против РФ

Буданов
Источник:  online.ua

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что Украина сконцентрировалась на 2 ключевых направлениях в рамках стратегии глубоких ударов по России. Прежде всего, речь идет о регулярном уничтожении нефтяной и оборонной промышленности врага.

Главные тезисы

  • Инновационные дипстрайки уже демонстрируют высокую эффективность.
  • Буданов объяснил, в чем заключается главная проблема российского ПВО.

Украина изменила свой подход к ведению войны

Об этом Кирилл Буданов рассказал газете Il Foglio.

По словам шефа украинской разведки, именно изобретательность, инновации и стратегия дали возможность Украине удерживать линию фронта и наносить глубокие удары по военным и стратегическим целям на территории врага.

Несколько дней назад Силы обороны успешно поразили Брянский химический завод, производящий порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива и нефтеперерабатывающий завод в Дагестане.

Кирилл Буданов обратил внимание на то, что украинские дистрайки действительно эффективны, поскольку дают впечатляющие результаты.

На это указывают данные о российском экспорте углеводородов и нефтепродуктов.

Глава ГУР отмечает, что Украина почти исключила Россию из сектора экспорта бензина.

Как отмечает Кирилл Буданов, российские средства ПВО сосредоточены вдоль границы на оккупированных украинских территориях, а также для обороны Москвы и Санкт-Петербурга.

Когда вы обходите систему, развернутую вдоль нашей границы, полеты наших беспилотников над Российской Федерацией всегда беспроблемны, — объяснил шеф украинской разведки.

