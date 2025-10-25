Буданов заявил об изменении тактики Украины в войне против РФ

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что Украина сконцентрировалась на 2 ключевых направлениях в рамках стратегии глубоких ударов по России. Прежде всего, речь идет о регулярном уничтожении нефтяной и оборонной промышленности врага.
Главные тезисы
- Инновационные дипстрайки уже демонстрируют высокую эффективность.
- Буданов объяснил, в чем заключается главная проблема российского ПВО.
Украина изменила свой подход к ведению войны
Об этом Кирилл Буданов рассказал газете Il Foglio.
По словам шефа украинской разведки, именно изобретательность, инновации и стратегия дали возможность Украине удерживать линию фронта и наносить глубокие удары по военным и стратегическим целям на территории врага.
Несколько дней назад Силы обороны успешно поразили Брянский химический завод, производящий порох, взрывчатку и компоненты для ракетного топлива и нефтеперерабатывающий завод в Дагестане.
Кирилл Буданов обратил внимание на то, что украинские дистрайки действительно эффективны, поскольку дают впечатляющие результаты.
На это указывают данные о российском экспорте углеводородов и нефтепродуктов.
Глава ГУР отмечает, что Украина почти исключила Россию из сектора экспорта бензина.
Как отмечает Кирилл Буданов, российские средства ПВО сосредоточены вдоль границы на оккупированных украинских территориях, а также для обороны Москвы и Санкт-Петербурга.
