Украина поразила сразу 8 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали восемь районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения вооружения и военной техники и пункт управления российских захватчиков.