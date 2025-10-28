Украина поразила сразу 8 районов сосредоточения армии РФ
Украина поразила сразу 8 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
ВСУ
Read in English
Читати українською

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали восемь районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения вооружения и военной техники и пункт управления российских захватчиков.

  • Украинские защитники стойко сдерживают натиск окупантов, нанося врагу значительные потери.
  • Всего в течение 27 октября на фронте произошло 218 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 28 октября 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 137 850 (+1 060) человек

  • танков — 11 299 (+6) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 508 (+28) ед.

  • артиллерийских систем — 34 044 (+8) ед.

  • РСЗО — 1 529 (+2) ед.

  • средства ПВО — 1230 (+0) ед.

  • самолетов — 428 (+0) ед.

  • вертолетов — 346 (+0) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 75 054 (+108) ед.

  • крылатые ракеты — 3 880 (+0) ед.

  • корабли/катера — 28 (+0) ед.

  • подлодки — 1 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 65 786 (+131) ед.

  • специальная техника — 3984 (+3) ед.

По уточненной информации, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 186 управляемых авиабомб.

Кроме этого, произвел 3938 обстрелов, в том числе 132 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3435 дронов-камикадзе.

