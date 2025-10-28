Украина поразила сразу 8 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ обращает внимание на то, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали восемь районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения вооружения и военной техники и пункт управления российских захватчиков.
Главные тезисы
- Украинские защитники стойко сдерживают натиск окупантов, нанося врагу значительные потери.
- Всего в течение 27 октября на фронте произошло 218 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 28 октября 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 137 850 (+1 060) человек
танков — 11 299 (+6) ед.
боевых бронированных машин — 23 508 (+28) ед.
артиллерийских систем — 34 044 (+8) ед.
РСЗО — 1 529 (+2) ед.
средства ПВО — 1230 (+0) ед.
самолетов — 428 (+0) ед.
вертолетов — 346 (+0) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 75 054 (+108) ед.
крылатые ракеты — 3 880 (+0) ед.
корабли/катера — 28 (+0) ед.
подлодки — 1 (+0) ед.
автомобильная техника и автоцистерны — 65 786 (+131) ед.
специальная техника — 3984 (+3) ед.
По уточненной информации, вчера противник нанес 89 авиационных ударов, сбросив 186 управляемых авиабомб.
Кроме этого, произвел 3938 обстрелов, в том числе 132 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3435 дронов-камикадзе.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-