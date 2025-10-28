Україна вже застосувала проти РФ власні ракети "Фламінго" та "Рута"
Україна вже застосувала проти РФ власні ракети "Фламінго" та "Рута"

"Фламінго"
Джерело:  Інтерфакс-Україна

Глава держави Володимир Зеленський офіційно визнав факти бойових застосувань українських ракет "Фламінго" та "Рута" у війні проти країни-агресорки Росії.

Головні тези:

  • 90-95% далекобійних ударів здійснюються зброєю української виробництва.
  • Ракета “Рута” вже вразила морську вишку ворога.

"Фламінго" та "Рута" вже знищують росіян

"Фламінго" — було бойове застосування. "Рута" — було бойове застосування. Ми робимо все, щоб цьогоріч ми спробували не по одній, по дві, по три, а серйозно спробували. Ми йдемо до цього. Ми вважаємо, що нам вдасться. Ми на це дуже сподіваємося.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

За словами глави держави, були неодноразові використання вказаних ракет, які продемонстрували, що дієвий результат — цілком реальний.

Окрім того, Зеленський звернув увагу на те, що з європейської далекобійної зброї наша країна застосовує лише Storm Shadow в нормальній кількості і меншої кількості SCALP, адже іншої зброї немає.

Що важливо розуміти, 90-95% далекобійних уражень — це зброя українського виробництва.

Ще місяць тому український лідер підтвердив успішне застосування ракет "Нептун" і "Фламінго" в парі.

Що стосується атак України вглиб території Росії, президент наголосив, що в цьому питанні також є успіхи.

Зеленський підтвердив, що наша ракета-дрон "Рута" вперше вразила за 250 кілометрів морську вишку ворога.

