Україна вже застосувала проти РФ власні ракети "Фламінго" та "Рута"

Глава держави Володимир Зеленський офіційно визнав факти бойових застосувань українських ракет "Фламінго" та "Рута" у війні проти країни-агресорки Росії.
Головні тези:
- 90-95% далекобійних ударів здійснюються зброєю української виробництва.
- Ракета “Рута” вже вразила морську вишку ворога.
"Фламінго" та "Рута" вже знищують росіян
За словами глави держави, були неодноразові використання вказаних ракет, які продемонстрували, що дієвий результат — цілком реальний.
Окрім того, Зеленський звернув увагу на те, що з європейської далекобійної зброї наша країна застосовує лише Storm Shadow в нормальній кількості і меншої кількості SCALP, адже іншої зброї немає.
Що важливо розуміти, 90-95% далекобійних уражень — це зброя українського виробництва.
Ще місяць тому український лідер підтвердив успішне застосування ракет "Нептун" і "Фламінго" в парі.
Що стосується атак України вглиб території Росії, президент наголосив, що в цьому питанні також є успіхи.
Зеленський підтвердив, що наша ракета-дрон "Рута" вперше вразила за 250 кілометрів морську вишку ворога.
