Украина уже применила против РФ собственные ракеты "Фламинго" и "Рута"

Глава государства Владимир Зеленский официально признал факты боевых применений украинских ракет "Фламинго" и "Рута" в войне против страны-агрессорки России.
Главные тезисы
- 90-95% дальнобойных ударов производятся оружием украинского производства.
- Ракета-дрон "Рута" уже поразила морскую вышку врага.
"Фламинго" и "Рута" уже уничтожают россиян
По словам главы государства, были неоднократные использование указанных ракет, которые продемонстрировали, что действенный результат вполне реальный.
Кроме того, Зеленский обратил внимание на то, что из европейского дальнобойного оружия наша страна применяет только Storm Shadow в нормальном и меньшем количестве SCALP, ведь другого оружия нет.
Что важно понимать, 90-95% дальнобойных поражений происходит оружием украинского производства.
Еще месяц назад украинский лидер подтвердил успешное применение ракет "Нептун" и "Фламинго" в паре.
Что касается атак Украины вглубь территории России, президент подчеркнул, что в этом вопросе есть успехи.
Зеленский подтвердил, что наша ракета-дрон "Рута" впервые поразила в 250 километрах морскую вышку врага.
