Российский "Лукойл" продает зарубежные активы — известна причина

Российский энергетический гигант "ЛУКойл" решил официально прекратить свою международную деятельность. Что важно понимать, это решение было принято после жесткого санкционного удара президента США по компании.
Главные тезисы
- В настоящее время США ждут от Венгрии отказа от российской нефти и газа.
- Виктор Орбан утверждает, что его команда попытается обойти санкции.
"Лукойл" уже ощущает первые последствия американских санкций
Российская компания официально признала, что уже стартовал процесс поиска покупателей для ее зарубежных активов.
Следует также обратить внимание на то, что управление по контролю за иностранными активами США установило для "Лукойла" срок до 21 ноября.
За это время он вынужден прекратить свою деятельность за границей, в противном случае ему грозят значительные штрафы.
Компания официально подтвердила, что собирается выполнить требования, а также, если понадобится, попросит о незначительной отсрочке, чтобы осуществить продажу.
Что важно понимать, на "Роснефть" и "ЛУКойл" приходится около 66% из 4,4 миллиона баррелей нефти, которые Россия экспортирует ежедневно.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-