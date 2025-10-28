Российский "Лукойл" продает зарубежные активы — известна причина

Российский энергетический гигант "ЛУКойл" решил официально прекратить свою международную деятельность. Что важно понимать, это решение было принято после жесткого санкционного удара президента США по компании.

"Лукойл" уже ощущает первые последствия американских санкций

Российская компания официально признала, что уже стартовал процесс поиска покупателей для ее зарубежных активов.

В связи с введением ограничительных мер против компании и ее дочерних компаний некоторыми государствами компания объявляет о намерении продать свои международные активы. Рассмотрение предложений от потенциальных покупателей уже начато, — сказано в официальном заявлении.

Следует также обратить внимание на то, что управление по контролю за иностранными активами США установило для "Лукойла" срок до 21 ноября.

За это время он вынужден прекратить свою деятельность за границей, в противном случае ему грозят значительные штрафы.

Компания официально подтвердила, что собирается выполнить требования, а также, если понадобится, попросит о незначительной отсрочке, чтобы осуществить продажу.

Санкции означают, что компании, к которым они относятся, должны будут продать свои европейские предприятия и прекратить поставки нефти своим покупателям на континенте, что открывает перспективу юридических санкций для любой фирмы, которая продолжает с ними сотрудничать.

Что важно понимать, на "Роснефть" и "ЛУКойл" приходится около 66% из 4,4 миллиона баррелей нефти, которые Россия экспортирует ежедневно.