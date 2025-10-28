Російський "Лукойл" продає закордонні активи — відома причина
Російський "Лукойл" продає закордонні активи — відома причина

"Лукойл" уже відчуває перші наслідки американський санкцій
Read in English
Джерело:  online.ua

Російський енергетичний гігант "Лукойл" вирішив офіційно припинити свою міжнародну діяльність. Що важливо розуміти, таке рішення було ухвалене після жорсткого санкційного удару президента США по компанії.

Головні тези:

  • Наразі США очікують від Угорщини відмови від російської нафти і газу.
  • Віктор Орбан стверджує, що його команда спробує обійти санкції.

"Лукойл" уже відчуває перші наслідки американський санкцій

Російська компанія офіційно визнала, що вже стартував процес пошук покупців для її закордонних активів.

У зв'язку із введенням обмежувальних заходів проти компанії та її дочірніх компаній деякими державами, компанія оголошує про намір продати свої міжнародні активи. Розгляд пропозицій від потенційних покупців вже розпочато, — мовиться в офіційній заяві.

Варто також звернути увагу на те, що управління з контролю за іноземними активами США встановило для “Лукойлу” термін до 21 листопада.

За цей час він вимушений припинити свою діяльність за кордоном, інакше йому загрожують значні штрафи.

Компанія офіційно підтвердила, що збирається виконати вимоги, а також, якщо знадобиться, попросить про незначне відтермінування, щоб здійснити продаж.

Санкції означають, що компанії, яких вони стосуються, повинні будуть продати свої європейські підприємства і припинити постачання нафти своїм покупцям на континенті, що відкриває перспективу юридичних санкцій для будь-якої фірми, яка продовжує з ними співпрацювати.

Що важливо розуміти, на "Роснефть" і "Лукойл" припадає близько 66% з 4,4 мільйона барелів нафти, які Росія експортує щодня.

