Російський "Лукойл" продає закордонні активи — відома причина

Російський енергетичний гігант "Лукойл" вирішив офіційно припинити свою міжнародну діяльність. Що важливо розуміти, таке рішення було ухвалене після жорсткого санкційного удару президента США по компанії.
Головні тези:
- Наразі США очікують від Угорщини відмови від російської нафти і газу.
- Віктор Орбан стверджує, що його команда спробує обійти санкції.
"Лукойл" уже відчуває перші наслідки американський санкцій
Російська компанія офіційно визнала, що вже стартував процес пошук покупців для її закордонних активів.
Варто також звернути увагу на те, що управління з контролю за іноземними активами США встановило для “Лукойлу” термін до 21 листопада.
За цей час він вимушений припинити свою діяльність за кордоном, інакше йому загрожують значні штрафи.
Компанія офіційно підтвердила, що збирається виконати вимоги, а також, якщо знадобиться, попросить про незначне відтермінування, щоб здійснити продаж.
Що важливо розуміти, на "Роснефть" і "Лукойл" припадає близько 66% з 4,4 мільйона барелів нафти, які Росія експортує щодня.
