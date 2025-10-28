Зеленский объяснил план Путина касательно Покровска

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин сконцентрировал значительные силы вблизи Покровска в Донецкой области, поскольку хочет продемонстрировать США, что якобы сможет оккупировать весь восток Украины.

Путин хочет доказать Трампу, что он не проиграет войну

По словам главы государства, у него и его команды есть четкое осознание того, зачем России Покровск прямо сейчас.

Он им нужен только для того, чтобы сказать: смотрите, все-таки идея, что Украина выходит с востока и отдает все остальное, что они хотят, — единственно возможная, иначе они будут якобы захватывать еще. Владимир Зеленский Президент Украины

Как отметил глава государства, то, что Украина успешно и долгое время обороняет Покровск, заставляет врага постоянно переносить планы своей кампании.

Зеленский отмечает: это свидетельствует о постоянной лжи Путина, а также о том, что мир должен продолжать помогать Украине.

Президент обратил внимание на то, что армия РФ сконцентрировала возле Покровска значительное количество окупантов, однако до сих пор не добилась успеха.