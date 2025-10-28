Зеленский объяснил план Путина касательно Покровска

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин сконцентрировал значительные силы вблизи Покровска в Донецкой области, поскольку хочет продемонстрировать США, что якобы сможет оккупировать весь восток Украины.
Главные тезисы
- Успешная оборона Покровска заставляет врага постоянно переносить планы его кампании.
- Президент подтвердил, что в настоящее время в Покровске находится около 200 россиян.
Путин хочет доказать Трампу, что он не проиграет войну
По словам главы государства, у него и его команды есть четкое осознание того, зачем России Покровск прямо сейчас.
Как отметил глава государства, то, что Украина успешно и долгое время обороняет Покровск, заставляет врага постоянно переносить планы своей кампании.
Зеленский отмечает: это свидетельствует о постоянной лжи Путина, а также о том, что мир должен продолжать помогать Украине.
Президент обратил внимание на то, что армия РФ сконцентрировала возле Покровска значительное количество окупантов, однако до сих пор не добилась успеха.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-