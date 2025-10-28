Зеленский объяснил план Путина касательно Покровска
Зеленский объяснил план Путина касательно Покровска

Зеленский
Источник:  Укринформ

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, российский диктатор Владимир Путин сконцентрировал значительные силы вблизи Покровска в Донецкой области, поскольку хочет продемонстрировать США, что якобы сможет оккупировать весь восток Украины.

  • Успешная оборона Покровска заставляет врага постоянно переносить планы его кампании.
  • Президент подтвердил, что в настоящее время в Покровске находится около 200 россиян.

Путин хочет доказать Трампу, что он не проиграет войну

По словам главы государства, у него и его команды есть четкое осознание того, зачем России Покровск прямо сейчас.

Он им нужен только для того, чтобы сказать: смотрите, все-таки идея, что Украина выходит с востока и отдает все остальное, что они хотят, — единственно возможная, иначе они будут якобы захватывать еще.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как отметил глава государства, то, что Украина успешно и долгое время обороняет Покровск, заставляет врага постоянно переносить планы своей кампании.

Зеленский отмечает: это свидетельствует о постоянной лжи Путина, а также о том, что мир должен продолжать помогать Украине.

Президент обратил внимание на то, что армия РФ сконцентрировала возле Покровска значительное количество окупантов, однако до сих пор не добилась успеха.

Они на Покровск отдали такие силы, что Украина не может на одно направление отдать до восьми человек. Вы представьте себе, сколько там у “русских” сил. Но при этом планируемого результата у них нет. На мой взгляд, такого результата, который они могут продать американцам, у них нет, — пояснил Зеленский.

