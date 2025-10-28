Зеленський пояснив план Путіна щодо Покровська
Категорія
Політика
Дата публікації

Зеленський пояснив план Путіна щодо Покровська

Зеленський
Read in English
Джерело:  Укрінформ

За словами українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін сконцентрував значні сили поблизу Покровська на Донеччині, оскільки хоче продемонструвати США, що нібито зможе окупувати весь схід України.

Головні тези:

  • Успішна оборона Покровська змушує ворога постійно переносити плани його кампанії.
  • Президент підтвердив, що зараз у Покровську перебуває близько 200 росіян.

Путін хоче довести Трампу, що він не програє війну

За словами глави держави, у нього та його команди є чітке усвідомлення того, навіщо Росії Покровськ просто зараз.

Він їм потрібен тільки для того, щоб сказати: дивіться, все-таки ідея, що Україна виходить зі сходу та віддає все інше, що вони хочуть, — єдино можлива, інакше вони будуть начебто захоплювати ще.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України

Як зазначив глава держави, те, що Україна успішно та вже тривалий час обороняє Покровськ, змушує ворога постійно переносити плани своєї кампанії.

Зеленський наголошує: це свідчить про постійну брехню Путіна, а також про те, що світ повинен продовжувати допомагати Україні.

Президент звернув увагу на те, що армія РФ сконцентрувала біля Покровська значну кількість окупантів, однак досі не добилася успіху.

Вони на Покровськ віддали такі сили, що Україна не може на один напрямок віддати один до восьми людей. Ви уявіть собі, скільки там у “рускіх” сил. Але при цьому запланованого результату у них немає. На мій погляд, такого результату, який вони можуть “продати” американцям, у них немає, — пояснив Зеленський.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Росія била по Донеччині, Херсонщині та Харківщині — є загиблі й поранені
ДСНС України
Наслідки нових атак Росії на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна уразила одразу 8 районів зосередження армії РФ
Генштаб ЗСУ
Втрати армії РФ станом на 28 жовтня 2025 року
Категорія
Економіка
Дата публікації
Додати до обраного
Російський "Лукойл" продає закордонні активи — відома причина
"Лукойл" уже відчуває перші наслідки американський санкцій

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?