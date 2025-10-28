Зеленський пояснив план Путіна щодо Покровська

За словами українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін сконцентрував значні сили поблизу Покровська на Донеччині, оскільки хоче продемонструвати США, що нібито зможе окупувати весь схід України.

Путін хоче довести Трампу, що він не програє війну

За словами глави держави, у нього та його команди є чітке усвідомлення того, навіщо Росії Покровськ просто зараз.

Він їм потрібен тільки для того, щоб сказати: дивіться, все-таки ідея, що Україна виходить зі сходу та віддає все інше, що вони хочуть, — єдино можлива, інакше вони будуть начебто захоплювати ще. Володимир Зеленський Президент України

Як зазначив глава держави, те, що Україна успішно та вже тривалий час обороняє Покровськ, змушує ворога постійно переносити плани своєї кампанії.

Зеленський наголошує: це свідчить про постійну брехню Путіна, а також про те, що світ повинен продовжувати допомагати Україні.

Президент звернув увагу на те, що армія РФ сконцентрувала біля Покровська значну кількість окупантів, однак досі не добилася успіху.