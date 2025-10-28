Зеленський пояснив план Путіна щодо Покровська

За словами українського лідера Володимира Зеленського, російський диктатор Володимир Путін сконцентрував значні сили поблизу Покровська на Донеччині, оскільки хоче продемонструвати США, що нібито зможе окупувати весь схід України.
Головні тези:
- Успішна оборона Покровська змушує ворога постійно переносити плани його кампанії.
- Президент підтвердив, що зараз у Покровську перебуває близько 200 росіян.
Путін хоче довести Трампу, що він не програє війну
За словами глави держави, у нього та його команди є чітке усвідомлення того, навіщо Росії Покровськ просто зараз.
Як зазначив глава держави, те, що Україна успішно та вже тривалий час обороняє Покровськ, змушує ворога постійно переносити плани своєї кампанії.
Зеленський наголошує: це свідчить про постійну брехню Путіна, а також про те, що світ повинен продовжувати допомагати Україні.
Президент звернув увагу на те, що армія РФ сконцентрувала біля Покровська значну кількість окупантів, однак досі не добилася успіху.
